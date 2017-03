HIFK vältti totaalisen katastrofin, hyökkääjä kuittaili Kärppien sikailijalle

Helsingin IFK vältti torstaina totaalisen katastrofin, kun joukkue kaatoi Kärpät toistamiseen jääkiekon SM-liigan niin sanotuissa säälipudotuspeleissä. 4-3-jatkoaikavoitto vei helsinkiläiset puolivälieriin, missä vastaan luistelee joko runkosarjan voittanut Tappara tai TPS.

HIFK:n ja Kärppien minisarja oli äärimmäisen tiukka. Molemmat ottelut etenivät jatkoerään. Torstaina HIFK oli selvästi parempi joukkue suurimman osan peliajasta, mutta niin vain Kärpät nousi vielä kaksi kertaa päätöserässä rinnalle ja pakotti toisenkin ottelun jatkoerään. Sitä ei kuitenkaan kauaa ehditty pelata, kun HIFK:n hyökkääjä Jasse Ikonen laukoi kiekon verkkoon ja lähetti Kärpät kesälomalle.

Paljoa ei olisi tarvittu, että Ikonen olisi ollut tuossa vaiheessa jo katsomon puolella. Kärppien Jari Sailio taklasi rumasti kolmannessa erässä Ikosta. Taklauksessa menivät kaikki täysin pieleen: Sailion vauhti oli kova ja kaiken päälle hän hyppäsi tilanteessa kohti Ikosen päätä. Ikonen ei tilanteessa loukkaantunut ja sai tilanteelle parhaan mahdollisen kuitin lähettäessään Sailion ja Kärpät lomille jatkoaikamaalillaan.

- Tilanteet tulevat niin nopeasti. Ei siinä sen kummempaa, mutta tämä oli nyt hyvä kuitti. Paha sai palkkansa, Ikonen ilkkui kesälomansa aloittaneelle Sailiolle.

- Oli kyllä tiukka sarja, mutta onneksi saatiin suht nopeasti katkaistua aina jatkoajalla. Hyvä juttu joukkueelle, että pystytään kääntämään nämä tiukat pelit voitoksi,

Ratkaisumaali syntyi koko IFK:n hyvän viisikkopelin seurauksena.

- Päästiin siinä hyvin avaamaan ja (Tomi) Tuomisto haastoi siinä hyvin pakkeja. Siitä se veskarin patjasta kimposi keskelle ja sain laukaistua. Aikalailla tyhjiin se meni, Ikonen kertasi voitto-osumaansa.

HIFK on saanut läpi kauden ansaitusti kritiikkiä, kun kovalla materiaalilla operoivan tähtisikermän peli ei ole toiminut.

- Paljon me ollaan pyöritty tuolla eri medioissa, mutta ei se meidän suorittamista ole vienyt mihinkään. Katsotaan nyt sitten vasta lopussa, että mitä siellä kirjoitetaan, Ikonen sanoi.

HIFK:n päävalmentaja Antti Törmäselle voitto tiesi ainakin sitä, ettei hänestä kirjoiteta mediassa ainakaan niin kärkkäästi. Putoaminen jo "sääleissä" olisi ollut suurseuralle Törmäsen omin sanoin "grande katastrofi", mutta nyt sen kohtalon koki toinen suurseura Kärpät. Tiukille se silti meni.

- Kärpät sai mahtialun. Vähän löperösti me pelattiin puolustuspäässä siinä, kun tiedettiin, että Kärpät oli veitsi kurkulla. Kovan joukkueen merkki, että he tulivat vielä sieltä tasoihin, mutta vielä kovempi juttu on se, että me kerättiin itsemme tuossa erätauolla ja siitä sitten voitto kotiin, HIFK:n päävalmentaja sanoi ottelun jälkeen viitaten kolmanteen erään.

Paineet eivät voiton myötä vielä karise pois HIFK:n niskoilta, vaikka puolivälieriin selviytyminen täyttää ainakin vähimmäisvaatimukset.

- Turha tässä nyt on sen enempää alkaa miettiä. Nämä ovat kaikki kovia pelejä. Katsokaa nyt Kärppienkin nippua. Se, että me pystytään voittamaan heidät kahdessa pelissä suoraan, niin se on kova saavutus. Nyt sitten lähdetään neljännesvälieriin ja katsotaan ensin kuka sieltä tulee vastaan. Onko se TPS vai Tappara. Sen jälkeen lähdetään sitten hakemaan sieltä voittoa. Ei siinä mitään sen kummallisempaa, Törmänen sanoi.

Ottelu olisi voinut saada toisenlaisen käänteen Sailion taklauksesta. Törmäsellä oli selvä mielipide taklauksesta.

- Kaikkiahan sen nyt tietää, että se oli aivan selkeä vitosen paikka. Mitäköhän se olisi ollut, jos se taklaaja olisi ollut meidän (Joe) Finley? Se mikä siinä harmittaa, niin hän (Sailio) oli vielä syöttämässä Kärppien tasoitusmaalia, vaikka hänen olisi pitänyt lentää ulos. Se oli tuomareilta heikko tuomio, Törmänen linjasi.

HIFK ja Ikonen saivat kuitenkin viimeiset naurut. Siinä mielessä jatkoaikamaali meni oikealle miehelle.

- Siinä mielessä joo, mutta ei näitä saisi tulla, Törmänen harmitteli.

HIFK:n kausi on ollut vaikea. Nyt seura voitti kuitenkin kaksi kertaa äärimmäisen tiukat ottelut, mikä varmasti antaa itseluottamusta tulevaan.

- Kaikki se antaa sitä. Tämä pitää ajatella nyt sillä tavalla, että me aloitetaan puhtaalta pöydältä. Kukaan ei ole vielä puolivälierissä voittanut peliäkään. Nyt me olemme siellä ja saadaan hyvä tauko tästä tiistaihin asti. Meillä oli iso painolasti viime kaudesta median suunnalta ja kausi ei mennyt runkosarjassa niin kuin Strömsössä. Nyt meidän pitää ottaa kaikki ilo irti tästä ja nauttia. Mahdollisuudet meillä on vaikka mihin, mutta se pitää vain tehdä joka pelissä, Törmänen linjasi loppukevään teesit.

HIFK:n vastustaja selviää neljännesvälieriin lauantaina. Mikäli Ässät voittaa HIFK kohtaa viime kauden finaalivastustajansa Tapparan, mutta jos taas Ilves voittaa, HIFK kohtaa TPS:n.

Tampereella Ilves pieksi Ässät peräti 6-1 ja tasoitti ottelusarjan 1-1:een. Ratkaiseva ottelu pelataan lauantaina Porissa.