Brittifutis kriisissä, otteluohjelma aivan älytön

Englannin Valioliigan seuroista yksikään ei viime kaudella selviytynyt Mestareiden liigassa puolivälieriin. Tälläkin kaudella kahdeksan joukossa nähdään vain yksi brittiseura. Puolivälieriin ylsi Valioliigan viime kauden sensaatiomestari Leicester City, jolla ei pitänyt olla näin pitkälle mitään mahdollisuuksia.

Eurooppa-liigassa puolivälieriin ylsi englantilaisjoukkueista Manchester United voitettuaan torstaina venäläisen FK Rostovin 1-0. Kantaaottavista lausunnoistaan tunnettu ManU:n valmentaja Jose Mourinho keskittyi ottelun jälkeen arvostelemaan tiukkaa otteluohjelmaa. ManU joutuu urakoimaan kolme peliä kuuden päivän sisällä.

Maanantaina joukkue pelasi Lontoossa FA Cupin ottelun Chelseaa vastaan ja hävisi 0-1. Torstaina ohjelmassa oli Eurooppa-liigan ottelu ja sunnuntaina ManU on tulessa Valioliigassa Middlesbroughia vastaan.

Mourinhon mukaan ManU:lla on vihollisia kentän ulkopuolellakin, millä hän viittaa sarjaohjelmaan.

- Oli vaikeaa pelata maanantai-iltana kymmenellä miehellä, oli vaikeaa pelata nyt ja on vaikeaa pelata sunnuntaina kello 12 (Englannin aikaa). Voin kuvitella, että jotkut ihmiset kuvittelevat, että meidän pitäisi pelata paremmin, tehdä enemmän maaleja ja kohdata vähemmän vaikeuksia, mutta realiteetti on, että moni asia on meitä vastaan, Mourinho sanoi.

Sunnuntaille Mourinho ennustelee ManU:lle tappiota.

- On taisteltava. Pojat ovat mahtavia poikia. Kenties häviämme sunnuntaina, mutta yritämme pahaamme, Mourinho ilmoitti.

Englannin Valioliiga on maailman rahakkain kansallinen jalkapallosarja. Euroopan sarjoissa urheilullinen menestys on Chelsean 2012 Mestareiden liigan mestaruuden jälkeen ollut kuitenkin vaatimatonta.

Mourinhon kritiikki sarjaohjelmasta on todellakin perusteltua. Englannissa pelataan kahta eri cupia, eikä Valioliigassa ole talvitaukoa, jonka aikana pelaajat voisivat palautua. Ylikuormitus vaivaa pelaajia.

Liian suuri otteluruuhka vaikuttaa myös Englannin maajoukkueeseen. Arvoturnauksissa Englanti alisuorittaa jatkuvasti.

Englannin maajoukkueen viime kesän EM-kisojen häpeällinen Islanti-tappio johtui tietysti valmentaja Roy Hodgsonin taktisesta osaamattomuudestakin, mutta osaselityksenä oli myös pelaajien väsymys ja kova paine. Jos Englannissa kevennettäisiin otteluohjelmaa, voisi maajoukkue menestyä paremmin.

Toimenpiteitä otteluruuhkan keventämiseksi ei Englannissa kuitenkaan ole tehty. Rahastaminen on asetettu etusijalle, mikä on ymmärrettävää, kun tulovirrat vain kasvavat.