Vahva TPS saa haasteen vuoristoratamaiselta HIFK:lta

TPS:n ja HIFK:n välinen jääkiekon Liigan puolivälieräsarja käynnistyy tiistaina Turussa. Runkosarjan kakkonen TPS on ottelusarjan selkeä suosikki.

Runkosarjassa TPS oli niskan päällä, sillä se voitti neljästä kohtaamisesta kolme. HIFK:n peli runkosarjassa oli välillä pahastikin hakusessa joukkueen oltua sarjataulukossa vasta yhdeksäs. Puolivälieräpaikkaa HIFK haki säälipudotuspelien kautta.

TPS-kapteeniTomi Kallio, 40, on pelannut SM-liigan pudotuspelejä ensimmäisen kerran jo 1990-luvulla. Silloin peli oli aivan toisenlaista. Miestä sai ottaa surutta, eikä pilli herkästi viheltänyt.

1990-luvun klassikkosarjoja TPS:n ja Jokerien välillä Kallio muistelee likaisina sarjoina.

- Se oli tietysti silloin eri aikakausi, mutta nyt tietysti toivotaan, että hallit tulee täyteen. Se auttaa aina meitä pelaajia saamaan enemmän irti itsestään. Sellainen yleinen fiilis ja kohina kun nousee, niin se auttaa kaikkia, Kallio sanoi sunnuntain pudotuspeli-infossa.

TPS:llä on Kallion lisäksi muitakin kokeneita pelaajia. Uransa ehtoopuolella jo olevat Henrik Tallinder ja Eric Perrin kuuluvat Kallion ohella tähän kategoriaan. Vakiohokema pudotuspeleistä on aina se, että kokemus ratkaisee.

- Sehän tietysti aina riippuu joukkueesta ja vuodesta, mutta kyllä niitä kokeneita pelaajia aina tarvitaan niihin tiukkoihin paikkoihin ja tärkeisiin tilanteisiin jäällä. Kyllä se aina auttaa, jos sinulla on heittää kokeneita pelaajia sinne. Kokeneet pelaajat eivät stressaa välttämättä niitä tilanteita, kun he ovat olleet niissä monta kertaa aiemminkin. Silloin se ehkä näkyy, mutta edelleenkin mun mielestä on tärkeää olla molempia. Tarvitaan myös nuoruuden intoa ja hulluutta tehdä jotain ekstraa. Heitä tarvitaan ihan samalla tavalla kuin niitä kokeneitakin pelaajia, Kallio näkee.

TPS:n riveissä ovat tällä kaudella loistaneet nuoremmatkin pelaajat

- Meillä on onneks tänä vuonna kasvanut paljon Jasperin (Lindsten) lisäksi sellaisia nuoria pelaajia, jotka pystyy tekemään sen eron tänä päivänä Liigassa ja se on tosi tärkeää. Ei tämä olisi samanlainen joukkue, jos olisi vain me konkarit. Me tarvitsemme heitä ja he tarvitsevat meitä. Me tarvitaan Lindsteniä, (Patrik) Virtaa, Elmeri Erosta. Listaa voisi jatkaa aika pitkään. Se menee aika käsi kädessä, Kallio linjaa

Säälipudotuspelit ovat aina ikuisen kiistelyn aihe. HIFK:lle tilanne on kuitenkin nyt positiivinen, sillä joukkue sai jo yhden kovan päänahan.

- Kärpät ei todellakaan ollut huono joukkue. Siellä on sarjan paras pelaaja (Mika Pyörälä), joka liidasi sitä joukkuetta. He ovat tottuneet menestymään. Totta kai ne oli kovia pelejä. Meillä oli se hyvää, että jo torstaina saatiin lopettaa se sarja. Ei tullut siis liian pitkä tauko ja jos vertaa kahden vuoden takaiseen, niin silloin meiltä loukkaantui kaksi sentteriä. Nyt ei tullut loukkaantumisia yhtään ja saatiin itseluottamusta ja saatiin myös pari pelaajaa takaisin, niin se sopi meille, HIFK:n valmentaja Antti Törmänen kertasi.

Säälisarjalla ei ole Törmäsen mukaan mitään negatiivistä vaikutusta enää tässä vaiheessa. Kolmanteen otteluun joutuminen olisi voinut sen sijaan näkyä.

- Ei niillä ole enää väliä. Nyt on pelkästään se positiivinen vaikutus, koska sä olet pelannut. Negatiivista vaikutusta sillä ei ole. Sitten olisi ollut eri asia, jos oltaisiin jouduttu vielä lauantaina pelaamaan ja olisi peli mennyt jatkoajalle ja olisi ollut pitkiä pelejä vaikkapa Norjan tyyliin. Sitten tilanne olisi ihan toinen, mutta nyt ollaan eri tilanteessa. Saatiin huilattua ja huuhdottua se sarja pois tavallaan. Keskityttiin ja saatiin odotella vastustajaa vielä lauantai-iltaan. Siinä mielessä hyvä, Törmänen sanoi.

Matkustamisesta ei ole TPS-sarjassa rasitetta kummallekaan joukkueelle, sillä välimatkat ovat lyhyitä. HIFK matkustaa Turkuun vasta pelipäivänä.

- Jumalauta, jos sinne joutuisi jo päivää ennen menemään. Kuka nyt Turussa haluaa oikeasti olla? Se on niin lähellä. Nuoret pelaajat saattaisivat tietysti haluta sinne. Ilmainen ruoka. Vanhemmat ei enää halua, Törmänen naurahti.

Turussa HIFK ei viihdy, mutta voittoja pitäisi sieltä vanhastakin pääkaupungista raapia.

- Mielenkiintoista sarjaa mä odotan. TPS oli tosi hyvä ja tasainen runkosarjassa. Kyllä se meidän kokemus viime vuoden pudotuspeleistä, meillä on nyt kokeneempia jätkiä. Okei, heillä on kanssa kokemusta. Perrinit ja Kalliot ja muut. Mielenkiintoista sarjaa odotan, Törmänen linjasi.