Tappara-Ilves: Tampereella kova buumi

Tappara ja Ilves kohtaavat jääkiekon Liigan puolivälieräsarjassa. Tampereen paikallisderbyjä on nähty tällä vuosikymmenellä vain runkosarjassa, joten kiekkobuumi on Tampereella kova. Tyhjiä paikkoja Hakametsän pyhätössä tuskin on montaa.

Asetelmat ottelusarjaan ovat selvät: Tappara lähtee runkosarjan voittajana suosikkina, kun taas Ilves yrittää horjuttaa mestarisuosikkia paineettomassa tilassa. Ilveksen päävalmentaja Karri Kivi on innoissaan haasteesta.

- Kyllä se oli Tampereelle hyvin ajoitettu, että juuri nyt tulee tällainen sarja. Tappara on vahvassa vedossa ja meidän puolelle tämä tekee yleisölle hyvää. Oikein ajoitettu, sanotaan näin. Yli 15 vuotta aikaa edellisestä, niin tämä oli ihan hyvä ajoitus, Ilveksen valmentaja Karri Kivi sanoi Sport Contentille sunnuntain pudotuspeli-infossa.

Ilves on selvä haastaja ja Tapparan kampeaminen jatkosta on ainakin ennakkoon ajatellen suuri haaste. Kivi ei halua lähteä yksilöimään pelillisiä asioita enää tässä vaiheessa kevättä.

- Enhän minä tietenkään voi lähteä niitä yksilöimään. Jokainen tietää sen, että Tappara on ollut hallitseva organisaatio jo pitkään, mutta en mä pelillisiä asioita voi käydä läpi, Kivi sanoi.

Ilveksen peli parani runkosarjan vanhetessa ja loppukaudesta joukkue voitti pelejään jo huomattavasti enemmän kuin hävisi. Ilveksen omistajaportaaseen tuli muutoksia ja kumma kyllä, aika lailla samaan aikaan parani myös peli.

- Ei se liity se omistajavaihdos siihen millään tavalla, Kivi väittää.

- Joka vuosi joukkueella on joku oma tarina, miten se kasvaa ja syksyllä meille kävi niin, että aina kun päästiin rappuset ylös, niin aina hajosi jostain ennen kuin sitten psyykepuolikin alkoi tulla mukaan ja pelillinen puoli. Se vei eri tavalla aikaa. Tavoitehan siinä on aina se, että se loksahtaa paikoilleen ennen kuin on liian myöhäistä. Nyt meni tosi pitkään, että peli alkoi olla sen näköistä, että sillä voi voittaa. Eihän meillä kauden aikana ollut kuin parin pelin putkia vain. Ei yhtään enempää, Kivi kertasi kauden vaiheita.

Loppukausi oli kuitenkin Ilvekseltä onnistunut ja nyt joukkue pääsee ison haasteen eteen, joka sytyttää varmasti koko Tampereen.

- Älä nyt vielä sano. Tässä ollaan vasta matkalla. Ei tiedä vielä, miten tämä loppuu, Kivi naurahti.

Tapparan valmentaja Jussi Tapola odottaa kovaa vastusta.

- Ilves on erittäin hyvä kiekkojoukkue ja hyvin valmennettu. He pelaavat hyvää ja tiivistä viisikkopeliä, mutta silti heillä on huippuyksilöitä mukana. Mikäs sen hienompaa, että päästään heti ensimmäisellä kierroksella tosijuttujen ääreen ja huippujoukkue vastassa, Tapola kertoi Sport Contentille sunnuntain pudotuspeli-infossa.

Tappara ja Ilves ovat edellisen kerran kohdanneet pudotuspeleissä peräti 16 vuotta sitten. Vuosi oli 2001 ja Tappara jyräsi tuolloin välierävaiheessa pelatussa sarjassa 3-0-voitoin SM-liigan finaaliin. Harvinainen herkku nostaa Tampereen kertaheitolla koko valtakunnan kaapin päälle.

- Kyllä Tampereella nyt joka aamu aloitetaan sillä, että ihmiset käy läpi tulevaa ja mennyttä. Mikäs sen hienompaa. Urheilussa parasta on juuri se, että se herättää tunteita ja tämä meidän sarja tulee niitä varmasti herättämään, Tapola maiskutteli.

Tappara on paikallissarjassa kiistaton suosikki, käänteli asetelmaa sitten miten päin tahansa. Yksi iso haaste - jopa uhkakuva - hallitsevalla Suomen mestarilla kuitenkin on. Tappara varmisti runkosarjan voittoonsa jo hyvissä ajoin ja Kirvesrinnat ovat pelanneet täysin panoksettomia pelejä jo viikkokausia. Tapola myöntää, että tässä asetelmassa piilee vaara.

- Ei ne helppoja pelejä olleet, se täytyy myöntää. Kyllä siinä vähän hakemista oli pelaajilla ja varmasti kaikilla meillä, että missä se fokus on ja mitä me haetaan. Onneksi ne pelit ovat nyt ohi. Jos omaa valmennusuraa ajattelee, niin ne olivat ehkä vaikeimmat pelit. Nyt päästään sitten tosipaikan ääreen. Toivottavasti ne pelit eivät vieneet meitä kuitenkaan liian kauas siitä, mikä on oleellista, Tapola mietti

Tappara on käyttänyt viime viikot laadukkaaseen harjoitteluun ja lepäämiseen.

- Nyt ollaan pyritty harjoittelemaan ja lepäämään. Onhan tämä vähän niin ollut, että odottavan aika on pitkä. Olisi haluttu ruveta jo pelaamaan, mutta ohjelma on mikä se on ja hyvä juttu on nyt se, että H-hetki lähestyy, eikä meidän enää kauaa tarvitse pyöritellä peukaloita, Tapola kertoo.

Tappara oli voittanut edellisen kerran runkosarjan 15 vuotta sitten. Viime vuonna joukkue oli kolmas runkosarjassa ja voitti mestaruuden. Tapola ei anna runkosarjan voitolle liian isoa merkitystä.

- Ei me koettu sitä viime vuonnakaan niin, että sillä olisi ollut jotain merkitystä, että olimme kolmansia. Eikä sillä sitten ollutkaan. Runkosarjassa on tarkoitus kerätä pisteitä ja jos sen voittaa, niin saa tuollaisen pokaalin. Mutta ei sillä enää ole mitään merkitystä. Nyt kaikki joukkueet lähtevät samalta viivalta. Runkosarjassa pelataan siitä, että saadaan pisteitä ja joku sijoitus. Sitten kun se panos on poissa, niin kyllähän niistä peleistä tietty tarkoitus häviää, Tapola linjaa.

Tapparalla ei ole kuitenkaan vaikeuksia syttyä pelaamaan, kun vastaan tulee paikallisvastustaja.

- Ei. Sehän tämän lajin haaste onkin, että pystyy pitämään sen tunteen ja viisauden samassa paketissa. Se on hienoin asia ja se erottelee pelaajia paljon. Se ei riitä, että on silmät ulkona päästä, jos viisaus lähtee pois. Mutta toisaalta pelkällä viisaudellakaan ei pärjää ja se on tässä oleellista, Tapola sanoo.

Ensimmäinen puolivälieräderby pelataan Hakametsässä tiistaina.