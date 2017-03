KalPa tai Pelicans varmasti välierissä: ” Se tempo on nimittäin erittäin raju”

KalPa ja Pelicans eivät olleet jääkiekon Liigan kauden suosikkeja, mutta toinen niistä on varmasti mukana välierissä. Ennen kauden alkua KalPan spekuloitiin jäävän pudotuspeleistä rannalle ja Pelicansinkin osalta puolivälieräpaikkaa pidettiin epätodennäköisenä.

Ennusteet menivät pieleen. Puolivälieräsarja KalPan ja Pelicansin välillä alkaa keskiviikkona Kuopiossa.

Pelicansin päävalmentaja Petri Matikainen tietää KalPan vahvuudet tarkkaan.

- Se on jo ensinnäkin hieno homma, että me ollaan tässä tilanteessa ja taistelemassa kannusta. Se on iloinen asia lahtelaisten näkökulmasta. Kova joukkue meillä on vastassa. Äärimmäinen polkukonejoukkue. Äärimmäisen kova joukkue kamppailemaan. Pekka (Virta) on kyllä tehnyt hyvää työtä siellä, Matikainen sanoi Sport Contentille sunnuntain pudotuspeli-infossa.

KalPalle ei ennen kauden alkua juuri mahdollisuuksia annettu. Media tyrmäsi lähes yksimielisesti kuopiolaisten mahdollisuudet.

- No, niinhän te aina tyrmäätte, Matikainen naurahti.

Nyt KalPa pelaa kuitenkin puolivälierissä. Sarjaa on Matikaisen mukaan vaikea ennakoida.

- Sitä on aika vaikea ennakoida etukäteen. Se nyt avataan keskiviikkona ja katsotaan nyt sitten. Joulukuun 22. päivä pelattiin muistaakseni viimeksi heitä vastaan. Kyllä tästä on aikaa. Runkosarjassahan me ei edes hippaa heistä saatu. Yksi peli neljästä voitettiin ja edellisenä vuonna ei voitettu yhtään. Pudotuspelitkin oli viime vuonna aika tiukkoja. Me onneksi pystyttiin kasvamaan vähän. Kyllähän meidän täytyy pystyä siihen tempoon jollakin tavalla vastaamaan. Se on selvä. Se tempo on nimittäin erittäin raju. Sitten meidän pitää pystyä olemaan fiksuja myös. Luistelukilpailussa me ei heitä vastaan pärjätä. Meidän pitää jotain muuta keksiä, Matikainen linjasi.

- Ensin pitää olla erikoistilanteet kondiksessa ja sitten maalineduspeli. Katsotaan mitä me keksitään. Isoa kuvaa mun nyt vaikea sanoa muuten kuin että varmasti tulee ahne avaus keskiviikkona, Matikainen jatkoi sarjan teesejä.

Pudotuspelisarjojen anatomia on yleensä sellainen, että ensimmäisessä pelissä - ehkä vielä toisessakin - ottelussa haetaan asetelmia. Missä vaiheessa Matikainen uskoo sarjan kääntyvän suuntaan tai toiseen?

- Kyllä se on varmaan toinen tai kolmas peli. Sitten ruvetaan olemaan jo niin sisällä siinä sarjassa, että se rupeaa näkymään, mihin suuntaan se menee. Sieltä se sitten lähtee, Matikainen sanoi.

Lahden kiekko on nyt nosteessa. Äijämäisestä jääkiekosta tunnettu Matikainen on nostanut yhdessä apuvalmentaja Pasi Nurmisen kanssa vaatimustason korkealle ja tekeminen on ollut nousujohteista. Suoran pudotuspelipaikan arvoa Matikainen ei voi liikaa korostaa.

- Se oli erittäin tärkeää. Me saatiin vähän levättyä ja harjoitella. Me saatiin myös meidän sairastupa tyhjäksi. Me oltaisiin oltu aika siipirikkoisia tuossa säälipudotuspeleissä. Se oli tosi tärkeää, Matikainen linjasi.