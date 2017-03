Niklas Hagmanin vaiherikas ura ja kausi jatkuu pudotuspeleissä

JYP ja HPK aloittavat jääkiekon Liigan puolivälieräsarjansa keskiviikkona Jyväskylässä. Loppukaudesta todella kovassa vireessä ollut JYP on sarjan ehdoton suosikki. HPK:n voitto ottelusarjasta olisi merkittävä yllätys.

HPK ylitti runkosarjan viidennellä tilallaan odotukset. JYP-sarjassa joukkueella on vain voitettavaa.

HPK:n kansainvälisesti menestynein pelaaja Niklas Hagman odottaa tiukkaa sarjaa.

- JYPillä on paljon kokeneita pelaajia ketkä tietää, mitä voittaminen vaatii. He ovat siellä voittaneet. Heillä on myös paljon hyviä nuoria pelaajia. JYP on kova joukkue, joka repii, raastaa ja taistelee. He tekevät paljon töitä. Siinä mielessä voi ajatella, ettei missään nimessä tule yhtään helppoa iltaa. Sarjaan lähdetään kuitenkin luottavaisin mielin. Tosi hyvä vastustaja on vastassa, mutta kyllä me uskotaan siihen, että mekin ollaan tosi hyviä. Mielenkiintoista on nähdä, millainen sarja tästä tulee, Hagman ennakoi.

HPK:n ja JYPin runkosarjat olivat toistensa vastakohtia. JYP aloitti joulun jälkeen uskomattoman nousun, kun taas HPK pelasi tasaisen hyvin koko runkosarjan.

- Joo, mä itse liityin vasta myöhemmin HPK:hon, mutta koko kauden HPK on pelannut tasaisesti. Ennen kauden alkua tuskin kukaan osasi, että HPK tulee noin hyvin pelaamaan ja on noilla sijoituksilla. Jyväskylää sivusta seuranneena voi sanoa, että alkukaudesta oli aika vaikeaa ja loppuvaiheessa he pelasivat todella hyvin. Runkosarja on nyt päättynyt ja se, mitä siellä tapahtui ei enää auta. Nyt aloitetaan taas nollista. Heillä on ihan hyvä meininki siellä menossa, mutta meillä on ollut se koko ajan. Kova on luotto omaan tekemiseen, joten hyvillä mielin voi siinä mielessä lähteä. He pelasivat loppukauden hyvin, mutta nyt sitten katsotaan, miten hyvin he playoffeissa pelaa, Hagman vertaili.

Hagmanin kausi on ollut erikoinen. Kokenut NHL:ssäkin meritoitunut hyökkääjä haki alkukaudesta pelipaikkaa Oulun Kärpistä, mutta sieltä ei sopimusta loppukaudeksi tullut. Hänen kannaltaan onneksi, koska Kärppien kausi on jo ohi, mutta HPK pelaa vielä.

Hagman ylistää HPK:n organisaatiota.

- Tosi hyvä ja mutkin otettiin hyvin vastaan. Hämeenlinnassa oli pari vuotta aika vaikeaa, kun tulosta ei tullut. Nyt on kuitenkin uudistettu urheilullistakin puolta ja peli ei ole pelkkää peruuttelua, vaan myös hyökkäämistä ja luistellaan kovaa, mistä mä tykkään. Totta kai pitää silti fiksusti pelata, Hagman arvioi joukkuettaan.

HPK:n pudotuspelitaipaleelle voi asettaa kysymysmerkkejä. Yksi niistä on nuori, vasta 20-vuotias maalivahti Emil Larmi, joka pelasi loistavan runkosarjan, mutta SM-liigan pudotuspelejä nuorukaisella on ennen tätä kevättä vyöllä tasan nolla. Miten Hagman arvioi nuoren veskarin kestävän paineet?

- No, me tullaan näkemään se. Jos nyt etukäteen pitää veikata, niin hän on pelannut niin hyvin noi runkosarjan pelit, että en mä näe mitään syytä, miksi siihen tulisi mitään muutosta. Tietysti playoffmaailma on hänelle uusi ja se tullaan näkemään. Sen verran fiksu jätkä ja kova tekemään hommia, että jos hän jatkaa samalla tavalla, niin varmasti tulee ihan hyvä tarina meidän osalta, Hagman sanoi nuorukaisesta.

Hämeenlinnassa on pudotuspelihuuma.

- Todella hyvä meininki. Se tiedetään, että meidän mökki tulee täyteen. Siellä on meidän fanit kannustamassa ja tiedetään myös se, että Jyväskylässä kannustetaan kovaa. Se on hieno asia. Vaikka meille buuattaisiin, niin kunhan sitä ääntä on hallissa, niin se on ihan sama oletko koti- vai vierasjoukkue. Se tuo lisäpotkua. Kyllä me ollaan kovasti odotettu näitä pelejä, että päästään näyttämään, ettei se pelkästään runkosarjaan jää tämä meidän tarina, Hagman päätti itsevarmasti.

Liigan pudotuspelejä Hagman pelasi viimeksi Kärpissä 2001. NHL:n pudotuspelejä hän oli pelaamassa Dallas Starsissa kolmeen otteeseen 2006-08 ja KHL:ssä hän koki pudotuspelejä tällä vuosikymmenellä Lokomotiv Jaroslavlissa sekä Jokereissa.

Hagmanilla on merkittävä kokemus kovista peleistä myös Leijona-paidasta. Hän on voittanut nuorten MM-kultaa 1998, jolloin teki voittomaalin jatkoajalla Venäjää vastaan.

Olympiakisoissa Hagman on edustanut Suomea kolmesti ja voittanut hopeaa Torinossa 2006 sekä pronssia Vancouverissa 2010. Hagman oli mukana myös toiseksi sijoittuneessa 2004 World Cup-joukkueessa. MM-kisoissa Hagman on ollut mukana kuudesti, mutta ei ole voittanut mitaleita, mitä voi pitää erikoisenakin tilastofaktana Leijonien menestyksiä ajatellessa.