Suomalaista futista: Bingotalon tupakointikielto romahdutti talouden

Rovaniemen Palloseura on menestynyt viime kausina urheilullisesti hyvin, mutta taloudellisella puolella on mennyt kehnosti. RoPS teki viimeisimmillä tilikaudellaan tappiota 347 918 euroa. Miinusmerkkinen tulos on seitsemäs perättäinen.

RoPSin liiketoiminta oli pitkään voitollista seuran omistaman bingotoiminnan ansiosta. Viime vuosina bingobisnes on Rovaniemellä hiipunut. Väkeä käy kuulemma vähemmän bingotalon tupakointikiellon takia.

Vuonna 2015 bingo tuotti RoPSille 150 000 euroa. Parhaimmillaan bingobisnes tuotti jopa 400 000 euron voiton.

Pelkällä jalkapallobisneksellä taloudellinen menestys on Rovaniemellä haastavaa. Nähtäväksi jää, löydetäänkö Rovaniemellä tulolähteitä muualta bingon hiipuessa. Pelaajabudjettiaan RoPS joutui viime kauden jälkeen leikkaamaan.

Veikkausliiga on mennyt tuotteena viime vuosina eteenpäin, mutta sarjan kaikki joukkueet eivät ole ammattilaisjoukkueita. Ilves ja HIFK ovat pärjänneet puoliammattilaisjoukkueina ilman bingobisneksen tuomaa lisärahoitusta.

Veikkausliigassa on toki taloudellisia helmiäkin. HJK:ssa bisnes on organisoitu Aki Riihilahden johdolla hienosti. Vuosi sitten HJK jakoi omistajilleen osinkojakin.

HJK:n voitollinen bisnes ei perustu bingotoimintaan eikä lipputuloihin. Voittoa tulee pelaajakaupoista ja tietysti parin vuoden takaisella europelimenestykselläkin oli vaikutuksensa.

IFK Mariehamn voitti viime kaudella Suomen mestaruuden. Seura teki sensaatiokaudellaan taloudellista voittoa 310 000 euron edestä. Tänä vuonna IFK Mariehamn on mukana Mestareiden liigan karsinnoissa ja palkintorahojen myötä taloudellinen menestys voi jatkua.

Positiivisia merkkejä on siis ilmassa, mutta muihin Pohjoismaihin verrattuna suomalainen jalkapallobisnes on yhä puuhastelua. Sopeutumisvaihe tehdasjoukkueista ammattilaisurheiluun on vielä kesken ja resursseja on yhä liian vähän.