Valtteri Bottaksen ”arvoitus” selviää viikonloppuna

F1-kuski Valtteri Bottas aloittaa viikonloppuna kautensa, jolla voi tapahtua hänen lopullinen läpimurtonsa tai unelmiensa murskaantuminen. Mercedeksellä Bottas on ”tulos tai ulos” -tilanteessa. Sopimus on vain yksivuotinen.

Ennen kauden alkua medioissa on arvuuteltu Bottaksen mahdollisuuksia. Arvioita hänen kyvyistään on esitelty kymmenille asiantuntijoille ja arviot ovat olleet vaihtelevia. Toiset uskovat Bottaksen haastavan tallikaverinsa Lewis Hamiltonin tasapäisesti, kun toiset arvioivat, ettei Bottas ole Nico Rosbergilta vapautuneen Mercedes-paikan arvoinen.

Bottas ilmoittaa lähtevänsä Melbournen avauskisaan kovin tavoittein.

- Se on iso haaste ja minun on todellakin todistettava taitoni monille ihmisille ja tiimilleni, että ansaitsen paikkani. Mutta näen sen positiivisesti. Tämä on hieno mahdollisuus urallani taistella voitoista ja jopa maailmanmestaruudesta, Bottas kommentoi Mercedeksen mediatilaisuudessa.

Bottas ajoi ensimmäiset neljä kauttaan Williams-tallissa ja saavutti siellä yhdeksän palkintosijaa. Ensimmäinen voitto puuttuu.

- Voitto olisi paras tapa aloittaa kauteni ja Mercedes-urani. Mutta en ajattele sitä vielä paljoakaan. Haluan keskittyä vain työhöni tiimissä. Jos teemme työmme täydellisesti ja itse teen täydellistä työtä, on se (voitto) mahdollista, Bottas toteaa.

Lewis Hamiltonia pidetään Bottaksen uralle merkittävänä uhkana. ”Tuhosihan” Hamilton McLarenilla 2008-09 Heikki Kovalaisen uran huipputallissa oltuaan selvästi nopeampi.

Bottas pitää vain positiivisena, että kolminkertainen maailmanmestari Hamilton ajaa samassa tiimissä.

- Toistaiseksi on mennyt hyvin. Testeissä teimme hyvää työtä tiiminä. Tiimihenki oli hyvä, enkä näe syitä, etteikö niin voisi jatkua. On hienoa päästä kisaamaan Lewisiä vastaan. Hän on hyvä mittari. Kaikki tietävät, kuinka hyvä hän on, Bottas sanoi.

Arvuuttelu Bottaksen kyvyistä loppuu ensi viikonloppuna Australian Melbournessa. Talvitestien perusteella Bottaksella on Mercedeksellä allaan voittaja-auto, mutta ero Hamiltoniin ei saisi olla kovin suuri.