Formuloissa suomalaisvoitto neljän vuoden tauon jälkeen?

Formula ykkösten kausi 2017 starttaa tulevana viikonloppuna Australian Melbournessa. Suomalaisittain odotukset ovat tietysti pilvissä Kimi Räikkösen jatkaessa Ferrarilla ja Valtteri Bottaksen saatua paikan Mercedekseltä.

Testien perusteella Mercedes ja Ferrari näyttäisivät olevan muita edellä. Kaiken järjen mukaan suomalaiskuljettajien neljä vuotta kestäneen voitottoman putken pitäisi ainakin katketa. Edellisen suomalaisvoiton saavutti Kimi Räikkönen Australiassa 2013 ajettuaan silloin Lotuksella.

Tänä vuonna mukana on kymmenen tiimiä ja 20 kuljettajaa. Tiimien määrä väheni yhdellä Manorin ajauduttua tammikuussa konkurssiin.

F1-kausi pitää sisällään 20 kisaa. Viime kauden kisoista ajamatta jää Saksan Grand Prix, kun paikallisilla järjestäjillä ei ollut taloudellisia resursseja kisaa varten.

F1-kuljettajat kaudella 2017:

Mercedes:

Lewis Hamilton, Britannia

Valtteri Bottas, Suomi

Mercedes dominoi F1-sarjaa 2014-16 ylivoimaisesti ja näyttäisi yhä olevan kärjessä. Lewis Hamilton on suurin mestarisuosikki. Valtteri Bottas ajaa työpaikastaan, koska hänen sopimuksensa on vain yksivuotinen. Hamiltonille ei ole varaa hävitä liikaa.

Ferrari:

Sebastian Vettel, Saksa

Kimi Räikkönen, Suomi

Vetteliltä viime kausi oli pettymys. Jos Mercedestä vastaan ei ole jakoa, eivätkä tulokset vastaa odotuksia, saattaa kausi Ferrarilla olla hänelle viimeinen. Myös Kimi Räikkösen sopimus on vuoden lopussa katkolla ja kausi F1:ssä saattaa olla hänen viimeisensä.

Red Bull:

Daniel Ricciardo, Australia

Max Verstappen, Hollanti

Red Bull jäi testeissä Ferrarista ja Mercedeksestä, mutta kautta ei vielä ole hävitty. Tallissa ajaa kaksi potentiaalista tulevaisuuden supertähteä, joita kohtaa kiinnostusta riittää Mercedeksellä ja Ferrarilla. Daniel Ricciardo ja Max Verstappen ovat arvioitu jopa F1-sarjan nopeimmiksi kuskeiksi.

Renault:

Nico Hülkenberg, Saksa

Jolyon Palmer, Britannia

Renault näyttäisi harpanneen viime kaudesta paljon, kuten resursseilla pitäisikin, mutta voittotaistoon ei vielä ole asiaa. Nopea Nico Hülkenberg on aliarvostettu ajaja ja sai viimein ansaitsemansa tehdaskuskin paikan. Jolyon Palmer pärjäsi ensimmäisellä kaudellaan heikosti ja ajaa nyt työpaikastaan.

Williams:

Felipe Massa, Brasilia

Lance Stroll, Kanada

Testeissä Williams oli neljänneksi nopein auto. Tallin heikkoutena ovat kuljettajat. Felipe Massa piti suostutella eläkkeeltä takaisin, koska Valtteri Bottas siirtyi Mercedekselle. 18-vuotias Lance Stroll hankki tallipaikkansa äveriään isän kaivettua kuvetta.

Force India:

Sergio Perez, Meksiko

Esteban Ocon, Ranska

Pinkiksi autonsa värjännyt Force India hyötyy Williamsin tavoin Mercedeksen moottoreista. Force Indialla on myös kaksi nopeaa kuskia. Sergio Perez on McLaren-potkujensa jälkeen todistanut taitonsa ajamalla Force Indialla monta palkintosijaa. Esteban Ocon on lupaava Mercedeksen suojatti.

Toro Rosso:

Carlos Sainz, Espanja

Daniil Kvyat, Venäjä

Red Bullin kakkostallissa Carlos Sainz antaa näyttöjä huippusopimusta varten ja Daniil Kvyat yrittää pelastaa uransa viime kevään Red Bull-potkujensa jälkeen. Tallin autolla on mahdollista taistella pistesijoista.

McLaren:

Fernando Alonso, Espanja

Stoffel Vandoorne, Belgia

Hondan tehovaje ja tekniset ongelmat veivät odotukset hyvistä odotuksista. Fernando Alonso myönsi, ettei odota ihmeitä. Hänen jatkonsa tallissa on tämän jälkeen erittäin epävarmaa. Alonson lupaava tallikaveri Stoffel Vandoorne on puolestaan tekemässä läpimurtoaan ja haastanee Alonson tasapäisesti.

Haas:

Romain Grosjean, Ranska

Kevin Magnussen, Tanska

Amerikkalaistalli pärjäsi ensimmäisellä kaudella yllättävän hyvin, mutta toisesta kaudesta povataan vaikeampaa. Romain Grosjean antaa ensi sijaisesti näyttöjä huippusopimusta varten. Kevin Magnussenilla on viimeinen näyttöpaikka F1-uransa jatkon kannalta.

Sauber:

Pascal Wehrlein, Saksa

Marcus Ericsson, Ruotsi

Tallin perustaja Peter Sauber ennustelee Sauberin jäävän tällä kaudella viimeiseksi, mikä kertoo paljon. Ferrarin vanhan moottorin suoritustaso ei riitä. Pascal Wehrlein kerää oppia tulevaa mahdollista Mercedes-sopimusta varten ja ruotsalainen Marcus Ericsson on mukana noin kymmenen miljoonan euron rahoituksensa takia.

Kilpailukalenteri 2017:

26.3. Australia, Melbourne

9.4. Kiina, Shanghai

16.4. Bahrain, Shakhir

30.4. Venäjä, Sotshi

14.5. Espanja, Barcelona

28.5. Monaco, Monte Carlo

11.6. Kanada, Montreal

25.6. Azerbaidzhan, Baku

9.7. Itävalta, Red Bull Ring

16.7. Britannia, Silvertone

30.7. Unkari, Hungaroring

27.8. Belgia, Spa-Francorchamps

3.9. Italia, Monza

17.9. Singapore, Marina Bay

1.10. Malesia, Sepang

8.10. Japani, Suzuka

22.10. Yhdysvallat, Austin

29.10. Meksiko, Mexico City

12.11. Brasilia, Interlagos

26.11. Abu Dhabi, Yas Marina