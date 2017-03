Raimo Summanen teki itsestään pellen

Kohuvalmentaja Raimo Summanen on jälleen otsikoissa. Nykyään Espoo Unitedin valmentajana Mestiksessä toimiva Summanen menetti täysin malttinsa keskiviikkona Kokkolassa nimiteltyään vastustajajoukkueen Hermeksen päävalmentajaa Antti Karhulaa pedofiiliksi.

Summasen käytös oli ala-arvoista. Hän ei syyllistynyt alatyylisyyteen tällä vuosikymmenellä suinkaan ensimmäistä kertaa. Hämmästyttävää on, ettei hän opi mitään virheistään.

HIFK:n valmentajana 2013 Summanen huuteli Jokereiden valmentajalle, että ”Lämsä on mieshuora” ja kehotti tätä harrastamaan Hjallis Harkimon kanssa…. Avangard Omskin valmentajana 2014 Summasella keitti yli. Hän haastoi Moskovan Dynamon latvialaisvalmentajaa Haris Vitolinsia tappeluun rumia englanninkielisiä f- ja p-alkuisia sanoja huudellen. Tv-kamerat todistivat tapahtunutta.

Valmentajana Summanen oli uransa huipulla 2000-luvun alussa luotsattuaan Jokerit 2002 Suomen mestaruuteen ja Leijonat 2004 World Cupin hopealle. World Cupin jälkeen Summanen sai Leijonista kuitenkin potkut kansaa kuohuttaneen ”Janne Niinimaa -episodin” takia.

Avangard Omskissa tämän vuosikymmenen alussa Summasella ja pelaajilla menivät sukset ristiin. Väitettiin, että Summanen ja Jaromir Jagr olisivat ottaneet yhteen nyrkein.

Viime vuosina Summanen on kulkenut alamäkeä. Hänen HIFK-pestinsä 2013-14 oli surkea esitys.

Summasella on ongelmia itsehillintänsä kanssa. On normaalia, että valmentajalla keittää jääkiekossa joskus yli, mutta aikuisen ihmisen pitäisi silti ymmärtää, mitä suustaan päästää.

Summasen toilailut tarjoavat tietysti hauskoja kansanhuveja, joille voi naureskella YouTubessa. Hän on kohujulkkis Venäjälläkin. Summanen on tehnyt itsestään pellen ja maksaa hölmöistä huudoistaan joutumalla negatiiviseen julkisuuteen. Nykyajan maailmassa se on jo kova rangaistus.

Espoo United ei antanut Summaselle potkuja. Summasen huutelu meni kuitenkin Mestiksen kurinpitokäsittelyyn.

- Olen kipuillut henkilökohtaisella tasolla erittäin voimakkaasti perättömistä käskytyssyytöksistä, jotka jäivät pyynnöistä huolimatta käsittelemättä. Asia on vaivannut minua pitkään ja voimakkaassa tunnetilassa se purkautui väärällä tavalla. Pyydän nöyrästi anteeksi toimintaani Hermeksen valmennusjohdolta sekä koko jääkiekkoyhteisöltä, toteaa Raimo Summanen Espoo Unitedin tiedotteessa.