HIFK yllätti tasokkuudellaan, Tapparalta kova nousu

Jääkiekon Liigan puolivälieräsarjat TPS-HIFK ja Tappara-Ilves tasoittuivat torstaina 1-1:een. HIFK voitti TPS:n Helsingissä 3-1 ja Tampereen toisessa derbyssä Tappara nousi 0-1 -tappioasemasta 2-1 -voittoon Sebastian Revon jatkoaikamaalilla.

HIFK yllätti torstain vahvalla esityksellään. TPS:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin totesi HIFK:n pelanneen paljon paremmin kuin tiistaina Turussa.

- IFK oli varmaan lukenut läksynsä vähän paremmin jos puhutaan viisi viisi pelistä. Ennen kaikkea kyllä tää on semmoista mentaalipuolen hommaa. Pelit alkaa silloin kun kiekko tippuu ja päättyy, kun summeri soi, Selin sanoi.

- Ehkä varmaan niiden lähtöpelissä oli parempi. Ekassa erässä nimen omaan. Sen jälkeen mekin saatiin juonesta kiinni ja tehtyä korjausliike. IFK:lla oli ekassa erässä aika paljon tilaa kuljettaa kiekkoa ja siitä syntyivät noi kaksi maaliakin, jatkoi Selin analysointia.

HIFK:n leirissä tunnelma oli katossa. Iloa lisäsi, että Saku Salmela ja Micke Åsten tekivät uransa ensimmäiset pudotuspelimaalinsa.

- Aika hirveätä taistelua meiltä. Nyt tehtiin enemmän töitä kuin vastustaja ja paljon paremmin oltiin mukana kuin Turussa. Tuolla tavalla kuin taistellaan, ei meitä voi pysäyttää, hehkutti HIFK-puolustaja Salmela.

Ottelu oli todella vauhdikas.

- Ihan hyvä vaan, että menee fysiikan puolelle. Tuntuu, että jotain tekee siellä. Kiva pelata, kun on noin kova tempo. Pitää vaan nautiskella, Salmela totesi temposta.

Salmelan mukaan väitteet HIFK:n huonommasta fyysisestä kunnosta ovat potaskaa.

- Toi on ihan puuta heinää. Hyvässä kunnossa ollaan. Varmasti tulee näkymään tossa.

Mielialapelaajana tunnettu Juhamatti Aaltonen voi olla HIFK:lle tällä kaudella vielä merkittävä pelaaja.

- En tiedä, nyt oli kyllä ihan hyvä. Aikamoista rumbaa tämä loppukausi on ollut. Se on kyllä aika paljon näkynyt tuloksessakin. Toivotaan, että nyt natsaisi. Kun vaan nyt saisi vähän pidemmän jakson, että pystyttäisiin sopimaan asioita, eikä niitä joka kerta tarvitsisi sopia uudelleen. Pelattas tätä jääkiekkoa. Sitten se alkaa löytymään, kun kauan pelaa saman ketjun kanssa, Aaltonen sanoi.

Aaltonen oli tyytyväinen myös omaan suoritukseensa torstaina.

- Joo, joo. Kyllä tässä on ollut aika ailahtelevaa tämä pelaaminen niin kuin aina. Nyt oli hyvä, että saatiin hyvä peli ja voitto, Aaltonen linjasi.

Sarja jatkuu lauantaina Turussa.

- Se on kiva, kun siellä on isompi kaukalo, niin on enemmän tilaa. Voi tehdä pitempiä hyökkäyksiä, Aaltonen ennakoi sarjan kolmatta peliä.