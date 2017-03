Valtteri Bottas jäi Lewis Hamiltonista huolestuttavan paljon

Lewis Hamilton oli Australian F1-kisan perjantain molemmissa harjoituksissa hämmästyttävän ylivoimainen. Perjantain harjoituksista sanotaan, ettei niistä pitäisi tehdä johtopäätöksiä, mutta useasti harjoituksista saadaan kyllä käypää selkoa asetelmista.

Hamilton vaikutti ainakin luottavaiselta.

- Tiesimme, ettei Ferrari ensimmäisessä harjoituksessa ajanut maksimillaan. Tietysti toisessa harjoituksessa he olivat yhtäkkiä nopeita. Katsotaan huomenna, mikä todellinen tilanne on. Pusken niin kovaa, että voitan tämän kisan, Hamilton sanoi medialle.

Mestarina eläkkeelle vetäytyneen Nico Rosbergin Mercedeksellä korvannut Valtteri Bottas jäi Hamiltonista hämmästyttävän paljon.

- Oli hienoa palata radalle Barcelonan testien jälkeen ja yleisesti ottaen päivä oli hyvä. Auton tasapainon kanssa on vielä töitä, mutta ongelmia ei ollut, Bottas sanoi F1i:n mukaan.

Bottas lupaili vauhtia löytyvän lauantaina lisää.

- Omalta osaltani tunnen todellakin, että voin ottaa huomenna askeleen eteenpäin. Tulee kiireinen ilta, kun kaikkea dataa käydään läpi ja katsotaan, missä voimme parantaa, mutta alku oli kohtuullisen hyvä, Bottas sanoi.

Bottas painotti, etteivät kierrosajat osoittaneet hänen potentiaaliaan.

- Mitä vauhtiini tulee, oli kyse harjoituksista, ja huomenna nähdään, missä oikeasti olemme, Bottas sanoi.

Viidenneksi sijoittuneen Red Bullin Daniel Ricciardon arvio oli Bottaksen kannalta huolestuttaa.

- Mercedes on todellakin nopea, mutta enemmänkin Lewis kuin Valtteri. Vaikuttaisi, että Valtteri on ryhmässämme. Luulen, että voimme olla taistelussa. Paalupaikka olisi venyminen, mutta voisimme olla seuraavassa ryhmässä. Olemme ok, sanoi Ricciardo.

Ferrari-kuskeista Sebastian Vettel oli perjantaina toinen ja Kimi Räikkönen neljäs. Räikkönen antoi ymmärtää, ettei kierrosajoista kannattaisi tehdä johtopäätöksiä.

- En todellakaan odottanut mitään. Oli vähän kuin olisimme olleet testaamassa. Meillä ei ollut tietoa, mitä muut tekivät. Keskityimme omaan työhömme, Räikkönen sanoi GPUpdaten mukaan.

Räikkösen mukaan parannettavaa kyllä on.

- Olisi voinut olla suoraviivaisempaa ajoa tänään, kun oli pieniä ongelmia siellä täällä, mutta yleisesti ottaen olen tyytyväinen.

Australian Grand Prix, perjantain harjoitukset:

1. Lewis Hamilton Mercedes 1.23.620

2. Sebastian Vettel Ferrari 1.24.167

3. Valtteri Bottas Mercedes 1.24.176

4. Kimi Räikkönen Ferrari 1.24.525

5. Daniel Ricciardo Red Bull 1.24.650

6. Max Verstappen Red Bull 1.25.013

7. Carlos Sainz Toro Rosso 1.25.084

8. Romain Grosjean Haas 1.25.436

9. Nico Hülkenberg Renault 1.25.478

10. Daniil Kvyat Toro Rosso 1.25.493

11. Sergio Perez Force India 1.25.591

12. Fernando Alonso McLaren 1.26.000

13. Esteban Ocon Force India 1.26.145

14. Felipe Massa Williams 1.26.331

15. Marcus Ericsson Sauber 1.26.498

16. Lance Stroll Williams 1.26.525

17. Stoffel Vandoorne McLaren 1.26.608

18. Pascal Wehrlein Sauber 1.26.919

19. Kevin Magnussen Haas 1.27.279

20. Jolyon Palmer Renault 1.27.549