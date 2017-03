Valtteri Bottas säväytti, Kimi Räikkönen ei

Ferrari palasi Formula ykkösissä voittajaksi ensi kertaa sitten syyskuussa 2015 ajetun Singaporen osakilpailun Sebastian Vettelin voitettua kauden 2017 avauskisan Australian Melbournessa. Vettel ohitti Lewis Hamiltonin ensimmäisen varikkopysähdyksensä yhteydessä, eikä kärkipaikastaan enää luopunut.

- Uskomatonta. Iso kiitos kaikille. Fantastinen Grand Prix. Oli positiivisen hullua nähdä ihmisten juoksevan radalle Ferrari-lippujen kanssa. Upea päivä. Kiitos, hehkutti Vettel palkintopallilla Mark Webberin haastattelussa.

Vettel kehui uusia teknisiä sääntöjä.

- Startti ei ollut niin hyvä, mutta yritin laittaa painetta Lewisille näyttäen, että olen täällä taistelemassa. Olin vähän onnekas, kun Lewis jäi varikkovisiittinsä jälkeen ruuhkaan, mutta silti hienoa. Olisin voinut jatkaa kisaa ikuisesti. Hieno kisa, nautin niin paljon, hän sanoi.

Mercedestä kritisoitiin liian varovaisesta taktiikasta. Toiseksi ajanut Hamilton painotti, että pysähdys oli kuitenkin tehtävä, koska hänen renkaansa olivat loppu.

Ensimmäisen kisansa Mercedes-autolla ajanut Valtteri Bottas oli maalissa kolmas. Hän ajoi alussa Hamiltonista, mutta oli kisan loppupuolella tallikaveriaan nopeampi.

- En saanut pehmeitä renkaita alussa toimimaan. Ne kuluivat nopeasti ja luistivat. Vasen eturengas kului nopeasti, Bottas sanoi lehdistötilaisuudessa.

Toinen rengaskerta oli Bottaksella parempi.

- Pehmeillä toinen stintti oli ok. Vauhti oli hyvää ja sain tallikaveria kiinni, mutta se oli vähän myöhäistä, Bottas sanoi.

Kimi Räikkönen oli maalissa neljäs. Tallikaveristaan Vettelistä Kimi jäi kauas. Eroa heidän välillään oli maalissa 22,3 sekuntia.

- Ei mikään ideaali avaus, mutta auto on hyvä kun saadaan se sellaiseksi, kuin pitääkin. Tietenkin voitto on tiimille hieno asia, Räikkönen sanoi C Moren Mervi Kallion suorittamassa tv-haastattelussa.

Räikkönen antoi ymmärtää, että vauhtia voisi löytyä häneltä jatkossa lisää.

- Aika tasapaksu viikonloppu. Auto oli softeilla (pehmeillä renkailla) lopussa tosi hyvä. Tiedetään tarkkaan, mitä mitä pitää tehdä seuraavaan kisaan. Opittiin tästä kisasta paljon, Räikkönen totesi.

Mercedes ja Ferrari olivat muita valtavasti edellä, jos Räikköstä ei lasketa. Viidenneksi ajanut Red Bullin Max Verstappen jäi Vettelistä 28,8 sekuntia. Kuudenneksi sijoittunut Williamsin Felipe Massa pääsi Vettelin kanssa maaliin täpärästi samalla kierroksella.

F1-kauden toinen kisa ajetaan Kiinan Shanghaissa 9. huhtikuuta.

Australian Grand Prix, tulokset:

1. Sebastian Vettel, Saksa, Ferrari

2. Lewis Hamilton, Britannia, Mercedes

3. Valtteri Bottas, Suomi, Mercedes

4. Kimi Räikkönen, Suomi, Ferrari

5. Max Verstappen, Hollanti, Red Bull

6. Felipe Massa, Brasilia, Williams

7. Sergio Perez, Meksiko, Force India

8. Carlos Sainz, Espanja, Toro Rosso

9. Daniil Kvyat, Venäjä, Toro Rosso

10. Esteban Ocon, Ranska, Force India

11. Nico Hülkenberg, Saksa, Renault

12. Antonio Giovinazzi, Italia, Sauber

13. Stoffel Vandoorne, Belgia, McLaren

Keskeyttäneet:

Fernando Alonso, Espanja, 53, McLaren, tekninen vika

Kevin Magnussen, Tanska, 50, Haas, tekninen vika

Lance Stroll, Kanada, 44, Williams, 44, tekninen vika

Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull, 28, tekninen vika

Marcus Ericsson, Ruotsi, Sauber, 23, tekninen vika

Jolyon Palmer, Britannia, 17, tekninen vika

Romain Grosjean, Ranska, Haas, 15, tekninen vika