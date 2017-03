Muutama tonni, Suomen mäkihyppy ei palkintorahoilla juhli

Mäkihypyn maailmancupin kausi päättyi sunnuntaina Planican lentomäessä. Viimeisen kisan voiton vei Itävallan Stefan Kraft, joka voitti myös maailmancupin kokonaiskisan.

Kraft oli kauden selvästi vahvin mäkikotka. Lahden MM-kisoissa hän voitti sekä suurmäen että normaalimäen MM-kultaa.

Suomalaisia ei sunnuntaina nähty enää tositoimissa. Mukaan kelpuutettiin vain 30 hyppääjää.

Suomalaisten kausi päättyi maailmancupissa lauantaina joukkuemäen 11. tilaan. Sitä tulosta voi hyvällä syyllä luonnehtia surkeaksi. Olihan Suomi Lahden MM-kisojen joukkuemäessä peräti kuudes.

- Vaikka ei tuloksissa näy, on menty eteenpäin ja otettu askelia. Ainakin itsellä on tällä hetkellä, jos vertaa vaikkapa vuoden takaiseen, niin todella paljon parempi tilanne lähteä kesäkauteen. Talvi meni vähän omien virheiden takia tosi pahasti pilalle. Nyt on henkisesti ja fyysisesti paremmassa kunnossa. Odotan innolla kesän treenejä ja ensi talvea, kommentoi suomalaishyppääjä Jarkko Määttä Hiihtoliiton tiedotteessa.

Määttä ja Janne Ahonen olivat maailmancupin kokonaispisteissä jaetulla 50. sijalla. Ville Larinnon sijoitus oli 56:s.

Ahonen ja Määttä tienasivat pistesijoistaan molemmat kauden aikana yhteensä 2240 euroa. Larinto ansaitsi 1492 euroa.

Mäkihypyssä tuloerot ovat valtavia. Kraft tienasi maailmancupissa palkintoraa noin 175 800 euroa. Sen summan päälle Kraft ansaitsi tietysti sponsorituloja muita bonusrahoja, joten huipulla mäkihypyssä tienaa hyvin.

Larinto totesi Lahden MM-kisoissa Sport Contentille, että Suomen mäkihypyn aallonpohja on sivuutettu. Hän uskoo parempaan tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiinsa menestyä ensi talvena olympialaisissa.

Mäkihypyssä huippujenkin taso vaihtelee, mutta tämän kauden perusteella Suomella on pitkä takamatka. Lajin evoluutiossa suomalaiset eivät ole tällä kaudella pysyneet perässä. Mäkihypyn nykyhuiput ovat harpanneet kauas, eikä uusia ihmelahjakkuuksia ole Suomesta tullut, kun juniorimäärät vähenevät.

Asiantuntijoiden mukaan suomalaisten suurimmat puutteet ovat ponnistustekniikassa ja erityisesti ponnistuksen ajoituksessa. Jos valmentaja Andreas Mitter saisi sen ongelman kuntoon, voisivat Määttä, Larinto, Ahonen ja Antti Aalto taistella sijoista 15 parhaan joukkoon.

Tietysti ongelmana on raha. Maailmancupin palkintorahoilla suomalaishyppääjät eivät nykytasollaan elä ja motivaatio on varmasti välillä koetuksella. Olympiatalvi on suomalaisen mäkihypyn tulevaisuuden kannalta kriittinen.