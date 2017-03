USA:n naisten MM-jääkiekkoboikotti uhkaa laajentua miesten kisoihin

Jääkiekon naisten MM-turnaus alkaa ensi perjantaina Yhdysvalloissa Michiganin Plymouthissa. Vielä ei kuitenkaan ole tietoa, millaisella joukkueella emäntämaa Yhdysvallat turnaukseen osallistuu.

Yhdysvaltojen maajoukkuepelaajat eivät edelleenkään ole päässeet sopimukseen MM-kisoista maksettavista korvausrahoista. Naispelaajat katsovat, että heille kuuluisi suurempi palkkio-osuus. Vaatimukset ovat ymmärrettäviä, koska Pohjois-Amerikassakaan huippunaisjääkiekkoilija harvemmin kykenee elättämään itsensä jääkiekolla.

USA Hockey ei ole kiistassa perääntynyt. On mahdollista, että Yhdysvaltoja edustaisikin MM-turnauksessa juniorijoukkue.

NHL:n pelaajayhdistys NHLPA on laittamassa USA Hockeyn kuitenkin koville. Yhdysvaltojen NHL-pelaajat uhkaavat jäädä pois tämän vuoden miesten MM-turnauksesta, jos naisten maajoukkuepelaajien vaatimuksiin ei suostuta. Tämä olisi USA Hockeylle tietenkin karmea takaisku, koska NHL-pelaajien boikotin seurauksena Team USA jouduttaisiin muodostamaan junioripelaajista tai Euroopan sarjojen pelaajista ja osa heistäkin saattaisi boikotoida turnausta.

Yhdysvallat pelaa miesten MM-turnauksen alkulohkonsa Kölnissä. Siellä se saa vastaansa Venäjän, Ruotsin, Slovakian, Saksan, Tanskan, Latvian ja Italian. Mahdollisella ”c-joukkueellaan” Yhdysvallat olisi jopa putoajaehdokas.

USA Hockeyn on saatava joka tapauksessa jonkinlainen ratkaisu naispelaajien kanssa. Ensi talvena ohjelmassa on Pyeongchangin olympiaturnaus. Sponsoreidensa takia USA Hockeylla tuskin on varaa lähettää naisten turnaukseen juniorijoukkuetta.

Miesten olympiakiekko on toistaiseksi täysin avoinna. NHL ei ole päättänyt, päästääkö se pelaajiaan olympialaisiin. Ainakaan nykyisiin osallistumisehtoihin NHL ei ole suostumassa.