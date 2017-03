HIFK ei luovuta, sai yhden kotipelin lisää

HIFK tasoitti ottelusarjan TPS:ää vastaan 2-2:een. Maanantaina Helsingissä pelatun ottelun HIFK voitti toisessa jatkoerässä 3-2.

TPS aloitti kehnosti ja HIFK dominoi ensimmäistä erää.

- Tasainen peli. Pieleenhän se meni toi eka erä, kuten meni torstainakin. Sitten alkoi normaali suorittaminen ja mielestäni ansaitusti tasoitettiinkin, kommentoi TPS:n valmentaja Ari-Pekka selin.

Seliniä harmitti, ettei hänen joukkueensa hyödyntänyt jatkoerissä paikkojaan.

- Meillä oli kaksi ylivoimaa jatkoerissä. Siinä oli se meidän mahdollisuus. Ja muutama muukin paikka. Mutta ei mitään, IFK kävi kuittaamassa. Pippalot jatkuu.

HIFK:n vahva alku olisi voinut poikia vielä paremmatkin lähtökohdat. Kahden maalin johto ei riittänyt loppuun asti.

- En tiedä oliko se sitten se Maamme-laulu. Me varmaan kuultiin, että se lauloi "verta kentälle". Vai oliko se nyt merta? Me kuultiin verta. Ehkä siitä saatiin sitten jotain, HIFK:n valmentaja Antti Törmänen heitti.

- Meillä oli toisen erän jäähyjä lukuun ottamatta hyvä peli tuolla Turussa. Haluttiin se sama tänne ja jatkaa heti siitä. Saatiin kyllä se iso energia siitä, kuten pitikin, Törmänen jatkoi.

Voittomaalin viimeisteli Corey Elkins. Hänen mukaansa tärkeintä on pysyä koko ajan skarppina.

- En tiedä oliko voiton takana yhtä yksittäistä juttua. Meidän pitää pystyä pelaamaan ehjä peli. Pitää pelata täydet 60 minuuttia, 80 minuuttia tai mitä se sitten ikinä vaatiikaan. Meidän pitää pelata vahvaa puolustuspeliä. Muussa tapauksessa he laittavat sinut maksamaan. He löytävät kyllä tilaa maalintekoon. He antavat meille hyvin painetta ja pakottavat meidän nopeisiin ratkaisuihin kiekolla. Meidän pitää vain pysyä skarppeina ja päästävä keskialueen yli, Elkins sanoi ottelun jälkeen.

HIFK on pelannut Turussa kaksi heikkoa ottelua. Keskiviikkona Turussa pelattavassa seuraavassa ottelussa on mahdollisuus tehdä muutos.

- No joo. Mietitään vielä. Meidän täytyy ottaa se energia sinne mukaan, mitä esimerkiksi tässä jatkoerässä nähtiin. Se on se tärkein juttu. Ei siinä muu auta. Se on sitten seuraava peli ja huilataan ja palautellaan. Sitten mietitään vähän kokoonpanoa ja muita juttuja ja laitetaan kaikki niin, että ollaan valmiita sitten keskiviikkona, Törmänen sanoi keskiviikon ottelusta.

TPS:n Selin pitää tiukasta pelitahdista.

- Hyvillä mielin lähdetään seuraavaan otteluun. Tää on playoff-jääkiekkoa. Näitä pelataan joka toinen päivä. Sen takia nää kilpailut on järjestetty, että yritetään olla sitten taas kilpailukykyisiä.

HIFK:n voitto varmisti, että HIFK ja TPS kohtaavat perjantaina Helsingissä.