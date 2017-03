Komarov-kohu: Määrääkö Veikkaus Suomen maajoukkuevalinnoista?

Ulkomaiset rahapeliyhtiöt rekrytoivat suomalaisia urheilujulkkiksia ahkerasti. Unibet tiedotti viime viikolla pestanneensa lähettilääkseen F1-maailmanmestari Mika Häkkisen. Betsson Groupin leipiin ovat puolestaan siirtyneet Sami Hyypiä ja Leo Komarov.

Maanantaina julkistettu Komarovin ja NordicBetin sopimus aiheutti heti kohua. Useammassa mediassa tulkittiin, ettei Komarov voisi edustaa Suomen maajoukkuetta, koska Jääkiekkoliitolla on yhteistyösopimus Veikkauksen kanssa.

Veikkaus ei ole kommentoinut asiaa. Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen sanoi Ilta-Sanomille, että lähtökohtaisesti Suomen Jääkiekkoliitto ja maajoukkueet kunnioittavat Veikkauksen yksinoikeutta Suomessa.

Komarov itse arveli, että hänen maajoukkuepelinsä ovat NordicBet-sopimuksen takia toistaiseksi ohi. Ainakaan tämän kevään MM-kisoissa hän ei pelaa.

- Tässä joutuu nyt kysymään ääneen, valitseeko Veikkaus käytännössä nykyään Leijonien kokoonpanon? Olisi mielenkiintoista tietää, ovatko esimerkiksi muut lajiliitot tehneet sponsorisopimuksia, joissa rajoitetaan sitä, millaisia yhteistyösopimuksia pelaajat saavat siviilissä tehdä, Betsson Groupin Suomen pr-päällikkö Juha Kvist ihmettelee.

Vastaavanlaista kohua oli loppukesällä 2015. Tuolloin spekuloitiin, ettei Petteri Koponen voisi osallistua koripallon EM-turnaukseen, koska hän teki yhteistyötä Betssonin kanssa. Ilman pelintekijäänsä Koposta Suomella ei olisi ollut mahdollisuuksia merkittävään EM-kisamenestykseen.

- Koripalloliitto ilmoitti, että he eivät ota Petteriä joukkueeseen, jos Petterillä on sopimus meidän kanssa. Syy on se, että Veikkaus ja Koripalloliitto ovat aikoinaan tehneet laittoman kolmikantasopimuksen kysymättä pelaajilta. He ovat sopineet keskenään, että maajoukkuepelaajilla ei saa olla yhteistyötä muiden peliyhtiöiden kanssa, eikä pelaajilta ole kysytty mitään, Kvist sanoi tuolloin.

Kiista ratkesi, kun Koponen ja Betsson purkivat sopimuksensa.

- EM-kisoihin osallistuminen on minulle tässä tärkein asia. Harmi, että yhteistyö jäi näin lyhyeksi, koska kaikki on toiminut Betssonin kanssa hyvin, Koponen sanoi tuolloin.

Veikkauksella on valtion siunaama pelimonopoli Suomessa. Suomen lainsäädäntö ei kuitenkaan estä suomalaisia käyttämästä ulkomaisten peliyhtiöiden palveluja netissä.

Erikoinen tilanne johtuu Suomen EU-jäsenyydestä. Veikkauksen monopoli ei periaatteessa täytä EU:n kriteerejä vapaasta kilpailusta, mutta Veikkaus on saanut pitää asemansa toistaiseksi, koska perustelua pelihaittojen torjumiseksi on pidetty EU:ssa riittävinä.

Ulkomaisten peliyhtiöiden palvelujen käyttöä valtio ei ole halunnut kieltää, koska se saattaisi olla EU:n lainsäädännön vastaista. Suomen valtio ei myöskään halua rajoittaa kansalaistensa vapauksia.

Veikkauksen monopoli on Suomen valtiolle hyvä bisnes. Siitä saadaan valtiolle merkittäviä tuloja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. On ymmärrettävää, että pelimonopolista halutaan pitää kiinni.

Toisaalta samat rahat olisi varmasti mahdollista kerätä ulkomaisilta peliyhtiöiltä verotuloilla ja lisenssimaksuilla ilman että Veikkauksen toiminta loppuisi. Suomen valtio saattaisi kerätä vain enemmän rahaa ja urheilu voisi saada enemmän sponsoritukea. Peliyhtiöiltä, joilla ei olisi halua maksaa lisenssimaksuja Suomeen, rahasiirrot olisi mahdollista kieltää.

Julkinen keskustelu asiasta on vähäistä ja lähinnä juupas-eipäs -väittelyä. Päätöksenteko on monimutkaisessa kuviossa hankalaa ja nykyinen sekava ratkaisu näyttää sopivan poliitikoille hyvin.

Leo Komarov totesi maanantaina, ettei tyrmää ajatusta pelaamisesta olympiakisoissa. Jos NHL päästää pelaajansa Pyeongchangin 2018 olympialaisiin, mahtuisi Komarov kirkkaasti Suomen joukkueeseen.

Mikäli Veikkaus estäisi Komarovin olympiamatkan NordicBet-yhteistyön takia, nousisi siitä melkoinen kohu. Veikkaus saisi varmasti negatiivista julkisuutta.

Tilanteessa voittaisi vain NordicBet. Se saisi tarvitsemaansa julkisuutta ja hyödyntäisi Suomen arpajaislain sekavaa tilannetta.