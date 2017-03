Välillä voi suomalaista futista hehkuttaakin

Keskustelu suomalaisen jalkapallon surkeudesta kävi taas kuumana, kun Suomen jalkapallomaajoukkue kävi viime perjantaina Antalyassa häviämässä MM-karsintaottelussa Turkille 0-2. Karsintoja Suomi jatkaa yhä voitoitta.

Kevään maajoukkuejakso piti sisällään vielä toisen ottelun. Tiistai-iltana Suomi kohtasi harjoitusottelussa Innsbruckissa Itävallan.

Yllättävää kyllä, taisteli Suomi 1-1 -tasapelin. Marko Arnautovic pääsi kulmapotkutilanteessa tekemään Itävallan johtomaalin, kun Suomen puolustuksella ei ollut jakoa häntä vastaan, mutta Fredrik Jensen tasoitti 76. minuutilla.

Jensenin maalissa oli tuuria mukana. Yllättävä kaukoveto meni helposti Itävallan maalivahdin Heinz Lindnerin taakse.

Jensenin yksilösuoritusta ei voi silti vähätellä. Veto oli hyvä ja jalkapallon menestymisen edellytyksiinhän kuuluu yksilötaito sekä oivallukset pelitilanteissa.

Jensen, 19, pelasi ensimmäisen A-maaottelunsa ja teki heti maalin. Suomalaisille vielä tuntematon Jensen saattaa pian nousta yhdeksi Suomen merkittävimmistä futistähdistä.

Jensen pelasi juniorina FC Futurassa ja FC Hongassa. HJK:ssa hän pelasi 2012-13 ja päätti 16-vuotiaana siirtyä Hollantiin FC Twenteen.

Jensenin siirtyminen Hollantiin vaikuttaa fiksulta ratkaisulta. Hän on tällä kaudella saanut peliaikaa Twentessä Hollannin pääsarjassa Eredivisiessä.

- Minun mielestäni ainoa vaihtoehto oli lähteä Suomesta, jos huipulle haluaa. Suosittelen ulkomaille lähtöä nuorille suomalaispelaajille, kommentoi Jensen viime syksynä MTV:n haastattelussa.

Suomessa on selitelty, että Veikkausliiga on hyvä paikka kehittyä huippupelaajaksi. Tämä ei pidä paikkaansa, jos haluaa maailman huipputasolle. Suomi kannattaa jättää hyvissä ajoin, kuten Jensen teki, ja Hollanti on kasvuympäristönä loistava paikka.

Faktahan on, että Suomi tarvitsee parempia pelaajia. MM-karsinnoissa pelataan vielä viisi ottelua ja Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva peluuttanee tulevissa matseissa varmasti nuorempia kykyjä. Siitä on hyvä rakentaa joukkuetta 2020 EM-kisoja ajatellen.