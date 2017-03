Janne Ahoselle ”seuraa”, toinenkin veteraani jatkaa olympialaisiin

Yhdistetyn olympiavoittaja ja maailmanmestari Hannu Manninen vahvisti torstaina aikovansa todellakin osallistua Pyeongchangin 2018 olympiakisoihin. Huhtikuussa 39 vuotta täyttävä Manninen teki tällä kaudella paluun yhdistetyn maailmancupiin lähes vuoden tauon jälkeen. Hän oli mukana myös Lahden MM-kisoissa, joissa oli suurmäen kisassa 24:s ja auttoi Suomen joukkuekisassa viidenneksi.

- Valmistautuminen Lahden MM-kisoihin oli aika lyhyt. Siihen nähden tuloksellisesti meni hyvin, eikä kovin pettynyt voi tulokseenkaan olla, Manninen sanoo tiedotteessa.

Manninen odottaa pärjäävänsä olympialaisissa paremmin.

- Hyvän tuloksen tekeminen Lahdessa oli lähellä, hampaankoloon siis jäi. Erityisesti joukkuekisassa podium oli mahdollinen. Kyllä ajatus ensi vuoden olympialaisten joukkuekisasta tuli mieleen ja houkuttaa paljon katsoa se kortti, Manninen toteaa.

Mannisen jatkoa olympiatalveen toivoivat myös Suomen joukkueen nuoremmat kilpailijat Ilkka Herola ja Eero Hirvonen. Onhan Manninen heille esikuva ja innoittaja. Lahdessa Herola ja Hirvonen ilmoittivatkin yrittävänsä puhua Mannista ympäri.

Yhdistetyn maajoukkueen päävalmentaja Peter Kukkonen on Mannisen jatkosta tietysti mielissään.

- Hannun jatko on mahtava uutinen lajille. Hän on tärkeä osa joukkuetta olympiavuonna; nuoret pojat saavat henkisen johtajan ja esimerkin tuekseen. Tiedän Hannun lähtevän olympiakauteen huomattavasti korkeammalta tasolta kuin edelliseen. Tämä on yksi merkittävimmistä askelista, minkä avulla pystymme joukkueena taistelemaan mitalista PyeongChangissa, Kukkonen sanoo.

Suomen yhdistetty oli monta vuotta lamassa. Herola, Hirvonen ja Leevi Mutru ovat tällä kaudella kuitenkin lähestyneet maailman kärkeä. Tilanne on siinäkin mielessä lupaava, että heidän keski-ikänsä on 20 vuotta.

Manninen tuo kokemuksellaan joukkueeseen paljon lisää. Herola ja Hirvonen olivat Lahdessa aivan innoissaan, kun saivat kisata Mannisen kanssa samassa joukkueessa.

Manninen on osallistunut olympiakisoihin viidesti. Jos hänet valitaan Pyeongchangiin, pääsee hän kuusien olympialaisten kerhoon Marja-Liisa Kirvesniemen, Harri Kirvesniemen, Raimo Helmisen, Teemu Selänteen, Juha Hirven ja Kyra Kyrklundin rinnalle.

Mäkihyppääjä Janne Ahonen jatkaa hänkin uraansa. Ahoselle Pyeongchangin olympialaiset olisivat uran seitsemännet, mikä olisi Suomen ennätys.