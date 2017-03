Pohjoisamerikkalaiset ammattilaisia, Suomessa pelataan yhä amatööripohjalla

Jääkiekon naisten MM-turnaus alkaa Yhdysvalloissa perjantaina. Emäntämaa osallistuu turnaukseen lopulta parhaalla joukkueellaan, kun Yhdysvaltojen jääkiekkoliitto USA Hockey pääsi sopimukseen naisten maajoukkuepelaajien antauduttuaan lakkouhan edessä.

Yhdysvaltojen naisten maajoukkuejääkiekkoilijat saavat jatkossa kuukausipalkkaa, jolla tulee toimeen. Maajoukkuetehtävissä he saavat samat edut kuin miehetkin. NHL:n pelaajayhdistys NHLPA tuki naispelaajia kiistassa ja Yhdysvaltojen NHL-pelaajat olisivat boikotoineet miesten MM-kisoja, jos sopimusta ei olisi tullut.

Kanadassa ja Yhdysvalloissakaan naisten maajoukkuepelaajat eivät rahoissa kylve, mutta he pystyvät elättämään itsensä jääkiekolla ainakin joten kuten. Muualla maailmassa tilanne on toinen. Konkreettisesti se näkyy siinä, että Yhdysvallat ja Kanada ovat muita maita valtavasti edellä, eikä muilla mailla nykytilanteessa ole mahdollisuuksia eron kuromiseen.

Suomi on Michiganin Plymouthissa pelattavan MM-turnauksen vahva pronssisuosikki. Suomen ohella pronssisuosikkeja ovat Venäjä, Ruotsi ja Sveitsi. MM-kisojen muut joukkueet Saksa ja Tshekki ovat heikompia joukkueita.

Suomalaispelaajista muutama kiekkoilee Yhdysvalloissa yliopistossa. Maajoukkueeseen MM-tasolle palannut Noora Räty on pelannut miesten sarjoissa. Sotshin 2014 olympiapettymyksen keskellä Räty uhkasi lopettaa maajoukkueuransa, koska ei voinut elättää itseään jääkiekolla.

Räty palasi sittemmin maajoukkueeseen, mutta viime vuoden MM-kisoista hänet jätettiin pois, koska aikataulut eivät natsanneet maajoukkueen kanssa ja valmennusjohdon kanssa tuli erimielisyyksiä.

On helpotus suomalaiselle jääkiekolle, että järki voitti valmennusjohdossa ja Räty on jälleen MM-kisoissa. Räty on merkittävässä roolissa ensi talvena Pyeongchangin olympiakisoissa, kun Suomi yrittää paluuta olympiamitalikantaan Sotshin pettymyksen jälkeen.

MM-kisoissa Suomi koki viime vuonna pettymyksen hävittyään pronssiottelussa Venäjälle. Toissa vuonna Suomi voitti pronssia.

Suomen tämän vuoden MM-joukkueen ikähaitari on melkoinen. Riikka Välilä, 43, pelaa yhä maajoukkueessa. Hän teki paluun maajoukkuekuvioihin 2013 kymmenen vuoden tauon jälkeen.

Välilä, omaa sukuaan Nieminen, oli voittamassa Naganossa 1998 olympiapronssia ennen kuin Suomen MM-joukkueen nuorin pelaaja Petra Nieminen oli edes syntynyt. Toukokuussa Petra Nieminen täyttää 18 vuotta.

MM-turnauksen Suomi aloittaa perjantaina ottelulla Venäjää vastaan. Lauantaina vastassa on Kanada ja maanantaina Yhdysvallat.

Ylemmän alkusarjan kaksi parasta pääsee suoraan välieriin ja kaksi huonointa pelaa puolivälierissä, joissa vastaan tulee alemman alkusarjan joukkue. Alemmassa alkusarjassa pelaavat Sveitsi, Ruotsi, Saksa ja Tshekki.