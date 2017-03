HIFK vastasi mollaajilleen välieräpaikalla

HIFK pelaa jääkiekon Liigan välierissä. Välieräpaikka ratkesi perjantaina Helsingissä HIFK:n voitettua Mika Partasen jatkoerässä tekemällä maalilla TPS:n 3-2. Ottelusarjan HIFK vei nimiinsä voitoin 4-2.

HIFK:n päävalmentaja Antti Törmänen on osaltaan jo pelastanut oman maineensa, mutta samalla myös joukkue on pessyt kasvonsa.

- Välieräpaikka. Mitaleista pelataan. Me ollaan nyt pelaamassa niistä ja se tarkoittaa sitä, että kovin moni muu ei enää niistä pelaa. Neljä parasta on jäljellä ja 11 joukkuetta ei enää pelaa vai montako joukkueita tässä sarjassa nyt olikaan, Törmänen sanoi ottelun jälkeen.

Törmäselle jatkopaikka varmasti maistuu. Päävalmentaja on ollut kovien paineiden alle. Kuinka iso helpotus jatkopaikka oli?

- Oli tietenkin, mutta ei tämä helppoa ollut. Meillä oli hankalat Turun pelit. Päästettiin ylivoimalla siellä maalit ja ne ratkaisi paljon. Meillä oli kuitenkin hyvät energiat siellä. Me nähtiin kuitenkin koko ajan Tepsin vaarallisuus siellä. Ei nämä helppoja olleet, Törmänen sanoi.

HIFK:n hyökkääjän Joonas Raskin mukaan joukkueen usko ei ole horjunut.

- Kyllä me ollaan se tiedetty koko ajan, että meillä on tämä joukkue hyviä pelaajia täynnä. Muutama on joutunut olemaan katsomossakin, vaikka hekin ovat todella hyviä pelaajia. Me ollaan nyt vain saatu tuota pelaamista paremmaksi, jota runkosarjassa ei ollut. Se oli välillä siellä todella aneemista. Nyt ollaan saatu railakkuutta. Eikä me mokailla enää niin pahasti tuolla omalla alueella, vaikka niitäkin välillä tulee. Runkosarjassa niitä tuli todella paljon ja vastustaja rokotti sitten niistä. Ne ollaan karsittu nyt pois, Rask sanoi Sport Contentille.

TPS sijoittui runkosarjassa toiseksi. Putoaminen puolivälierissä oli turkulaisille tietenkin merkittävä pettymys.

- Tää päättyi nyt näin. Onnittelut IFK:lle jatkopaikasta. Päättyi joukkueen matka samalla. Hemmetin ylpeä olen tästä. Kiitollinen joukkueelle ja valmennustiimille. Avun ja tuen olen saanut tässä Tepsi-projektissa. Nyt on pöytä katettu. Vähän eri tilanne, kuin 2015, kun otettiin tää homma vastaan, TPS:n valmentaja Ari-Pekka Selin kommentoi.

Selin tiesi kertoa, mitkä asiat johtivat TPS:n tappioon.

- Oli niitä huonoja eriä. Jatkoerässä meillä oli momentumit. Sinänsä tämmöinen ottelusarja löytää kyllä oikeat voittajat.

Selinin mukaan HIFK:n apuna oli myös laajempi materiaali.

- Ei siitä tarvitse jossitella, jos katsoo IFK:n Suomen parasta materiaalia. Sitä leveyttä siinä on. Jouduttiin puristamaan kaikki irti, mitä oli ja vähän ylikin. Mitään ei jäänyt säästöön.

TPS:llä oli myös tärkeitä pelaajia sivussa.

- Kaikilla on loukkaantumisia. Jos puuttuu Pikkarainen, Hamilton, Kumeliauskas, Spina, jotka kelpaisivat kaikille, ja sitten vielä Thorell tippui tässä ottelussa, kun sai kiekon kasvoille. Spekulaatiot on spekulaatioita, Selin totesi.

Selinin pesti TPS:ssä päättyi HIFK-tappioon.

- Totta kai se jäi kesken. Tarkoitus oli, että kolmessa vuodessa oltaisiin finaalissa pelaamassa mestaruudesta. Jouduin lyhentämään projektin kahteen vuoteen ja nyt kävi näin, hän sanoi.