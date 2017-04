Taitoluistelun MM-kisat onnistuivat erinomaisesti

Taitoluistelun MM-kisat päättyivät sunnuntaina Helsingissä mestareiden loppunäytökseen. Yleisöä paikan päällä oli jokaisena tapahtumapäivänä hyvin. Kolme iltaa myytiin loppuun.

Kilpailuja ja harjoituksia seurasi Hartwall-areenalla yhteensä lähes 80 000 henkeä. Kilpailuorganisaation asettama virallinen lipunmyyntitavoite oli 65 000, joka ylittyi noin 4000 lipulla.

- Olen hyvin tyytyväinen siihen, että lipunmyynti sujui jopa yli odotusten. Lipun ostaneiden lisäksi tapahtumissa kävi noin 10 000 pääkaupunkiseudun koululaista, jotka toivat lisää ääntä ja väriä tapahtumaan, MM2017-kilpailun pääsihteeri Henri Nordenswan sanoo Taitoluisteluliiton tiedotteessa.

Suomen Taitoluisteluliiton puheenjohtaja ja järjestelytoimikunnan varapuheenjohtaja Laura Raitio iloitsee reilun kahden vuoden mittaisen projektin onnistumisesta.

- Rakensimme taitoluistelutapahtumaa uudella ja innovatiivisella tavalla. Varsinkin kansainväliset vieraat ovat kiittäneet kaikkia kannustavaa yleisöä, tunnelmaa hallissa sekä raikasta kisailmettä. Tavoitteemme oli synnyttää Suomen juhlavuoden lumoavin tapahtuma ja uskallan väittää, että se toteutui, Raitio sanoo.

Paljon turisteja Helsinkiin saapui Japanista, missä taitoluistelu on todella suosittu laji. Japanilaisia kuljetettiin Helsingin hotelleista kisapaikalle bussilasteittain.

Japanissa taitoluistelukisoihin on lajin suuren suosion takia vaikea saada lippuja. Helpompaa oli tulla Japanista Helsinkiin. Noin 3500 eurolla sai matkan eurooppalaiseen pääkaupunkiin sekä liput jokaiselle kisapäivälle.

Paljon kisaturisteja tuli Helsinkiin myös Venäjältä ja Kanadasta. Pariluistelufinaalia torstaina seurasi katsomossa useita kiinalaisia, jotka saivat iloita Sui Wenjingin ja Han Congin kultamitaleista.

Japani saavutti miesten taitoluistelusta kaksoisvoiton Yuzuru Hanyun voitettua kultaa ja Shoma Unon hopeaa. Naisten taitoluistelukisan voiton vei Venäjän 17-vuotias Jevgenia Medvedeva, jolle MM-kulta oli jo uran toinen. Jäätanssissa kultaa voittivat kanadalaiset olympiavoittajat Tessa Virtue ja Scott Moir.

Taitoluistelu on mennyt urheilullisesti viime vuosina valtavasti eteenpäin. Temput ovat yhä akrobaattisempia.

Suomi on siinä sivussa jäänyt maailman kärjestä lisää. MM-kotikisoissa Suomella oli kyllä edustajia jokaisessa sarjassa, mutta yksikään suomalainen ei päässyt jatkoon.

Parhaasta suomalaissijoituksesta vastasivat Cecilia Törn ja Jussiville Partanen, jotka päätyivät jäätanssissa sijalle 24. Viime vuoden MM-kisoissa Bostonissa Törnin ja Partasen sijoitus oli ollut 18:s.

Pariluistelussa Emilia Simonen oli kanadalaisparinsa Matthew Penassen kanssa 25:s. Naisten kisassa Emmi Peltonen oli 29:s ja miesten kisassa Valtter Virtanen 33:s.

Kukaan suomalaiskilpailija ei varsinaisesti häikäissyt. MM-kisoissa Suomen voikin todeta onnistuneen vain kisajärjestelyissä.

Taitoluistelu on hyvin kilpailtu urheilumuoto. Suomen ongelmana on, että harrastajia on liian vähän. Lajin mahtimailla materiaali on huomattavasti leveämpää.

Erityisen paljon pulaa taitoluistelun harrastajista on miesten puolella. Simosen oli lähdettävä parinhakuun merta edemmäs Kanadaan, koska Suomesta paria ei yksinkertaisesti löytynyt.