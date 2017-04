Leijonien ensimmäiset MM-ehdokkaat valittu

Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Lauri Marjamäki julkisti sunnuntaina ensimmäisen leiriryhmän. Joukkue matkustaa Budapestiin, jossa se kohtaa Unkarin perjantaina 7.4. pelattavassa ottelussa.

Unkarin matkan jälkeen Suomen ryhmä leireilee kotimaassa. Pääsiäisviikolla Suomi kohtaa Tanskan 13.4. Mikkelissä ja 15.4. Lappeenrannassa.

Ensimmäisessä leiriryhmässä on monta potentiaalista MM-kisapelaajaa. Aiempaa MM-kisakokemusta on peräti 16 pelaajalla. Vuoden 2011 maailmanmestareista mukana ovat Lasse Kukkonen, Anssi Salmela, Antti Pihlström ja Mika Pyörälä. Kukkonen on voittanut myös kolme olympiamitalia ja Pihlström yhden.

Jokereiden KHL-joukkue on vahvasti edustettuna. Siitä kelpasi MM-leirille kuusi pelaajaa. SM-liigasta mukaan kelpasi myös kuusi pelaajaa.

NHL:n runkosarja päättyy viikon kuluttua. Ensimmäisistä Leijonien MM-leirin NHL-vahvistuksista tiedotettaneen pääsiäisviikolla.

Leijonien leiriryhmä:

Maalivahdit: Metsola Juha (Amur Habarovsk), Ortio Joni (Skellefteå AIK), Säteri Harri (HK Vitjaz)

Puolustajat: Jaakola Topi (Jokerit), Järvinen Joonas (Kunlun Redstar), Kivistö Tommi (Avtomobilist Jekaterinburg), Koivisto Miika (Jukurit), Kukkonen Lasse (Kärpät), Lajunen Ville (Jokerit), Salmela Anssi (Lingköpings HC), Virtanen Jesse (Lukko)

Hyökkääjät: Aaltonen Miro (HK Vitjaz), Anttila Marko (Jokerit), Erkinjuntti Antti (Pelicans), Hartikainen Teemu (Salavat Julaev Ufa), Huhtala Tommi (Jokerit), Jormakka Pekka (Jokerit), Junttila Julius (Luleå HF), Kemppainen Joonas (Sibir Novosibirsk), Ojamäki Niko (Ässät), Palola Olli (Växjö Lakers), Pihlström Antti (Jokerit), Pyörälä Mika (Kärpät), Sallinen Tomi (Kunlun Redstar)