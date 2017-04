Olympiakisat kriisissä, urheiluherrat keskittyvät korulauseisiin

Kansainvälisen Olympiakomitean KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach on positiivisuuksien ilmentymä. Sotshin ja Rio de Janeiron kisoja hän on kehunut vuolaasti, vaikka joku toinen olisi voinut löytää kritisoitavaakin. Bachin mielestä KOK osoitti Riossa, että olympiakisat voi järjestää myös kaupungissa, jossa on ongelmia.

Kansainvälinen Olympiakomitea korostaa mielellään olevansa erilainen järjestö kuin suuryritykset. KOK korostaa yleviä arvojaan. Itse tuotteensa läpikaupallisuuden ja sillä tekemänsä miljardirahastuksen kehumisen KOK jättää tietysti vähemmälle.

Bach on alkuvuodesta vieraillut Suomessa jo kahdesti. Viime viikolla Bach vieraili Helsingissä. Hän seurasi taitoluistelun MM-kisoja yhdessä tasavallan presidentin Sauli Niinistön kanssa.

- Suomalaiset osaavat järjestää loistavia kisoja, niin katsojien kuin urheilijoidenkin kannalta. Lahden kisat olivat tunnelmaltaan loistavat ja samaa voi sanoa näistä taitoluistelun MM-kisoista. Se, että Suomi isännöi tänä vuonna kahdet talvilajien MM-kisat on hieno asia, Bach sanoi Olympiakomitean tiedotteen mukaan.

Taitoluistelun MM-kisojen yhteydessä Bach ei ehtinyt jutella median kanssa. Ohjelma oli liian kiireinen.

Media olisi kaunopuheiden kuuntelun sijasta varmasti halunnut esittää Bachille kriittisiä kysymyksiä. Olympiakisat ovat olleet viime vuosina negatiivisen julkisuuden kourissa.

Rio de Janeiron on epäilty maksaneen lahjuksia kisoistaan. Entinen pikajuoksutähti Frankie Fredericks olisi ranskalaisen Le Monde –lehden mukaan vastaanottanut noin 300 000 euroa, kun Rio de Janeiro valittiin vuoden 2016 kesäolympialaisten järjestäjäksi vuonna 2009. Suinkaan ensimmäistä kertaa KOK:n toimijoita ei epäillä ”epäselvyyksistä” kisahakemusten yhteydessä.

Doping on sekin tuonut olympiaurheilulle negatiivista julkisuutta. Antidopingtyö on viime vuosina kehittynyt ja tuonut julki useita käryjä varsinkin Venäjän urheilusta. Valtava määrä Pekingin 2008 ja Lontoon 2012 olympiamitalisteja on kärähtänyt ja tulosluetteloita on mennyt uusiksi.

Kisahakijoiden puutekin alkaa olla KOK:lle ongelma. Vuoden 2022 talviolympiakisoja hakivat vain Kiina ja Kazakstan. Ykkössuosikki Norja vetäytyi hakuprosessista, kun norjalaiset vastustivat KOK:n jäsenten pakollisia kestityksiä sekä kisojen valtavia kustannuksia.

Vuoden 2024 kesäolympiakisoja hakevat vain Los Angeles ja Pariisi. Sentään kaksi hakijaa vielä löytyy, mutta kiinnostuneiden määrä on tippunut roimasti, koska kisat maksavat yksinkertaisesti liikaa.

Olympiakisojen tv-katsojaluvut ovat olleet laskussa. Erityisen paljon katsojaluvut putosivat Rion kisoissa Pohjois-Amerikassa. KOK:n kannalta on huolestuttavaa, että erityisesti nuorten kiinnostus olympialaisia kohtaan on pudonnut.

KOK:ssa ongelmat tiedostetaan. On kuitenkin toinen juttu, miten mammuttijärjestö kykenee tilannetta korjaamaan.

Olympiakisat ovat jalkapallon MM-kisojen jälkeen yhä maailman suurin urheilutapahtuma. Toistaiseksi kaikki on vielä KOK:n omissa käsissä, mutta tulevaisuutensa turvaamiseksi järjestön tulisi ennen kaikkea astua 2020-luvulle ja muuttaa organisaatiotaan.

Ehkä olympiakisojen imago kohenisi, jos pönöttävät korulauseita höpisevät urheiluherrat heivattaisiin sivuun ja jatkossa olympiakisoista päättäisivät kansainvälisten olympiakomiteoiden nelivuotiskaudelle valitsemat johtajat. KOK:n jäseninä voisivat olla yksityishenkilöiden sijasta kansalliset olympiakomiteat.

Ehkä kisojen ei tarvitsisikaan olla mammuttitapahtumia. Kesäolympiakisoja voisi kenties järjestää kahdenkin vuoden välein pienemmällä lajivalikoimalla kerrallaan. Olympiakisoihin lajit voisivat päästä kerran neljässä vuodessa. Pienempien kisojen myötä kustannukset putoaisivat ja pienemmätkin maat voisivat järjestää kesäolympiakisoja.

Viime kädessä olympiakisojen kohtalosta ei päätä KOK. Kisojen tulevaisuuden ratkaisevat yleisö, sponsorit, tv-yhtiöt ja tietysti potentiaaliset järjestäjämaat, joita alkaa olla vähän.