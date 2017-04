NHL:n shokkipäätös, miksi kävi näin?

Maailman parhaita jääkiekkoilijoita ei nähdä ensi talvena Pyeongchangin olympiakisoissa Etelä-Koreassa. NHL vahvisti maanantaina, ettei se päästä pelaajiaan olympiakisoihin.

NHL:n seuraomistajien palkollinen, NHL-komissaari Gary Bettman perusteli päätöstä seuraavasti:

- Vaikka huomattava enemmistö NHL-seuroista vastustaa järkkymättömästi kauden 2017 - 2018 keskeyttämistä olympialaisten takia, olemme tehneet selväksi, että olemme valmiit kuuntelemaan muiden osapuolien (esim. KOK, IIHF ja NHLPA) perusteluja siitä, miksi liigan hallintoneuvoston kannattaisi harkita uudelleen vahvoja näkökantojaan.

- Kuukausia on nyt kulunut, eikä merkityksellistä keskustelua ole syntynyt. Sen sijaan KOK on ilmaissut, että ehtona NHL:n osallistumiselle vuoden 2022 Pekingin kisoihin on osallistuminen kisoihin Etelä-Koreassa vuonna 2018.

- NHLPA (NHL:n pelaajayhdistys) on nyt vahvistanut julkisesti, ettei sillä ole mitään intressiä tai aikomusta osallistua keskusteluun, jonka tarkoituksena on tehdä olympiaosallistumisesta NHL-seuroille houkuttelevampaa. Näin ollen pyrimme tuomaan selkeyttä ristiriitaisten raporttien ja virheellisten spekulaatioiden ilmapiriin. Vahvistamme, että alamme viimeistellä kauden 2017 - 2018 runkosarja-aikataulua, johon ei kuulu olympiataukoa. Meidän puoleltamme asia on virallisesti loppuun käsitelty.

NHLPA ilmoitti, että päätös on yksin NHL:n. NHL-pelaajat haluaisivat olla mukana olympialaisissa.

- Pelaajat ovat tavattoman pettyneitä ja järkkymättömästi eri mieltä NHL:n lyhytnäköisen päätöksen kanssa olla jatkamatta osallistumistamme olympiakisoihin. Mitä tahansa haittaa olympiakisat sattavat aiheuttaa ensi kauden sarjaohjelmalle, niin se on pieni hinta verrattuna mahdollisuuteen esitellä lajiamme ja parhaimpia pelaajiamme tällä valtavalla kansainvälisellä näyttämöllä, NHLPA:n tiedote alkoi.

- Vuosien 2018 ja 2022 olympiakisat Aasiassa ovat ainutlaatuinen tilaisuus. NHL saattaa uskoa, että se rankaisee Kansainvälistä olympiakomiteaa KOK:ta tai pelaajia tai molempia, koska ne eivät antaneet merkittäviä myönnytyksiä suostutellakseen NHL:n lähtemään PyeongChangiin. Sen sijaan tämä estää hienon lajimme kasvua jättämällä väliin tilaisuuden tavoittaa urheilufaneja maailmanlaajuisesti.

- Lisäksi NHL tekee tämän päätöksen sen jälkeen, kun taloudelliset asiat vakuutuksiin ja matkustamiseen liittyen on ratkaistu KOK:n ja Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n kanssa. Liigan yritys syyttää muita päätöksestään on yhtä valitettavaa kuin päätös itsessään.

- NHL-pelaajat ovat isänmaallisia eivätkä he suhtaudu tähän kevyesti. Asianmukaisella kunnioituksella pelaajien mielipiteitä kohtaan on merkitystä. Tämä on NHL:n päätös ja yksin sen. Tämä on valitettavaa lajille, pelaajille ja miljoonille jääkiekkofaneille, NHLPA summasi.

Kansainvälisen Jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel pitää NHL:n päätöstä hyvin valitettavana.

- IIHF on syvästi pettynyt NHL-komissaari Gary Bettmanin päätökseen, etteivät NHL-pelaajat ole mukana 2018 talviolympiakisoissa. Vaikka kunnioitamme NHL:n päätöstä, ei ole syytä peitellä faktaa, että tämä päätös ryöstää faneilta parhaan jääkiekkokilpailun, jonka seuraamiseen olemme olleet etuoikeutettuja vuodesta 1998. Loppujen lopuksi jääkiekko häviää tässä päätöksessä, Fasel kommentoi.

Faselin mukaan hyvä olympiaturnaus voidaan pelata myös ilman NHL-kiekkoilijoita.

- Täytyy muistaa, että joissain olympiahistorian suurimmissa jääkiekkohetkissä ei ollut mukana NHL-kiekkoilijoita. Menemme eteenpäin ja jatkamme valmistautumista Pyeongchangiin. Meillä on tehtävänämme promotoida peliämme Aasiassa ja teemme sen eteen kovasti töitä, Fasel ilmoitti.

IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola kommentoi YLE:lle, että tulos on seurausta siitä, kun kaksi isoa organisaatiota ei kykene tekemään kompromisseja. NHL ja Kansainvälinen Olympiakomitea KOK pitivät periaatteistaan sitkeästi kiinni. Kummolan mukaan Kansainvälinen Olympiakomitea häviää enemmän.

NHL:n päätöstä voi pitää ymmärrettävänä. Se joutuu sulkemaan sarjansa kahdeksi viikoksi saamatta korvausta. Helmikuussa olympiakisojen aikana NHL menettää paljon tv-katsojia, koska amerikkalaisen jalkapallon NFL ja baseballin MLB-liigat eivät ole käynnissä. Tilanne olisi verrattavissa siihen, että jäätelökioski jouduttaisiin laittamaan kiinni kesällä parhaaseen sesonkiaikaan.

KOK ei anna NHL:lle mahdollisuutta edes näyttää olympiajääkiekon koosteita NHL:n verkkosivuilla. Edes NHL-pelaajien vakuutusmaksuja KOK ei halua maksaa. NHL:lle ei riittänyt, että IIHF olisi maksanut vakuutusmaksut.

NHL on noin neljän miljardin vuosiliikevaihtoa pyörittävä yritysrypäs. Yritystoiminnan tarkoituksena on tehdä rahaa eikä auttaa toisten bisneksiä ilmaiseksi.

Myös KOK on rahantekokone, vaikka se kliseisesti väittää olevansa olemassa jalojen aatteidensa takia. KOK varjelee brändiään, eikä anna NHL:lle etuoikeuksia. Jos antaisi, vaatisivat etuoikeuksia myös KHL, NBA, FIFA ja niin edelleen.

Häviäjänä on jääkiekko. Myös NHL häviää, mutta surkeassa ratkaisussa sillä on hävittävää vähiten.

Yhdysvalloissa olympiajääkiekko vetää joka tapauksessa NHL-jääkiekkoa suurempia tv-katsojalukuja. NHL:n oma maajoukkueturnaus World Cup toi kymmenien miljoonien taloudellisen voiton viime syksynä, mutta ei välttämättä tuo jatkossa, koska World Cupin tv-katsojaluvut jäivät Yhdysvalloissa todella vähäisiksi. Yhdysvaltojen joukkueen ottelut eivät rikkoneet edes miljoonan katsojan haamurajaa.

NHL menettää Etelä-Koreassa mahdollisuuden saada uusia faneja sarjalleen. Venäjän KHL hyötyy tilanteesta eniten ja kiittää NHL:ää omasta maalista. Pitkäjänteisellä tähtäimellä NHL:n päätös ei välttämättä ollut kovinkaan hyvä.