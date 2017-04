Uudistuneelta HJK:lta raju näyte

HJK ei ylivoimaisesta budjetistaan huolimatta ole voittanut jalkapallon Suomen mestaruutta kahteen vuoteen. Mika Lehkosuo sai kaikesta huolimatta jatkaa HJK:n päävalmentajana, mutta tällä kaudella tilanne on sikäli muuttunut, että valmennuksen taustavaikuttaja Jose Riveiro on entistä suuremmassa roolissa.

HJK:n uudistunut tiukempi prässipeli näytti kauden voimansa Veikkausliigan kauden avausottelussa keskiviikkona Vaasan Palloseuraa vastaan. HJK voitti peräti 5-0.

HJK:n japanilaistähti Atomu Tanaka teki kaksi maalia. Myös VPS:n omaksi maaliksi merkitty 3-0 -maali oli Atomin ansiota.

- Ensimmäinen maali oli hyvin tärkeä. Prässimme toimi hyvin. Alkoi todella hyvin. Kauden alku on aina vaikea, joten siksi ensimmäinen maali on hyvin tärkeä, Atom hehkutti ottelun jälkeen.

Viime kauden lopulla Atom oli sivussa loukkaantumisen takia. Se vaikutti osaltaan siihen, että HJK jäi hopealle.

- Olen toipunut täysin. En tunne enää kipua. Melkein unohdin, että olin loukkaantuneena, kommentoi Atom tämän hetken kunnostaan.

HJK:n joukkue on muuttunut Atomin mielestä parempaan suuntaan.

- Meillä on enemmän pelaajia, jotka pystyvät pitämään palloa ja syöttelemään. Kun syötellään, liikumme paremmin. Tänä vuonna on helpompaa, hän sanoi.

- Aggressiivisuutta ovat tuoneet. Uusilla pelaajilla on oma tapansa pelata. On mukavaa, että meillä on uusia hyviä pelaajia, Atom jatkoi uusista pelaajista.

Uudistettu prässipeli on Atomin mieleen.

- Prässäämme tiukemmin. Tulee enemmän maalipaikkoja. Pidän tästä uudesta pelityylistä. Työni on prässätä ylhäällä ja hyökätä.

VPS:n leirissä tunnelma oli alamaissa.

- Tulos kertoo aika paljon tänään. 5-0 ja viisi päästettyä maalia. Oltiin oikeasti sen verran huonompia. Oli ehkä huonoin peli, minkä muistan reilun vuoden aikana. Oli meiltä siinä mielessä pohjanoteeraus tämmöinen tulos, kommentoi VPS:n valmentaja Petri Vuorinen

VPS:ää on veikkailtu sarjan kärkipäähän. HJK:n pelityylin kanssa joukkueella oli ainakin suuria vaikeuksia.

- Kaikki kunnia HJK:lle. Oli hyvä peli heiltä. Prässi oli heiltä vähän korkeampaa kuin aikaisemmin. Mutta kyllä ne maalit muutti peliä. Kun on 0-3 -tappiolla on se vähän vaikeaa. HJK oli korkeammassa prässissä vähän terävämpi. Siinä mielessä se oli vähän erilainen. HJK:n pallollinen peli oli rauhallisempaa kuin viime vuonna, hän arvioi.

Lauantaina VPS kohtaa Pohjanmaan derbyssä SJK:n.

- Meillä on lauantaina SJK kotona. Kyllä meidän pitää tästä huimasti parantaa siihen peliin muutaman päivän palautuksella. Siinä on meillä heti kasvun paikka, Vuorinen sanoi.

SJK avasi kautensa 1-1 -tasapelillä Seinäjoella FC Lahtea vastaan. Dramaattisessa ottelussa SJK:n Billy Ions veti ensin rankkarin ohi, mutta veto määrättiin uusittavaksi ja Ions onnistui toisella yrittämällä.

Lahden Marko Simonovski tasoitti 1-1:een. SJK:lta liputettiin lopussa maali paitsiona ja Lahti osui tolppaan.