KalPan sulamisesta ei merkkejä edelleenkään

KalPa aloitti jääkiekon Liigan välieräsarjan 2-0 -voitolla JYPistä keskiviikkona Kuopiossa. Eero Kilpeläinen piti vakuuttavalla esityksellä maalillaan nollan. KalPan maaleista vastasivat Otto Leskinen ja Juuso Riikola.

- Me onnistuttiin ihan loistavasti. Mistä minä tiedän tai mistä kukaan muukaan tietää, mikä se varsinainen syy oli, mutta meidän joukkueen puolesta minä puhun ja mä tiedän, että me onnistuttiin loistavasti. Tosi levollinen tunne, mutta kuitenkin myös tosi hyvä valmius. Se oli huikea se meidän ensimmäinen erä, KalPan päävalmentaja Pekka Virta sanoi seuran Facebook-sivuilla.

Hyvä lataus oli mennä kuitenkin KalPalta jopa yli.

- Sitten se näkyi jatkossa. Toisessa erässä meinasi lähteä laukalle ja vastoin sitä, mitä me ollaan puhuttu, niin peli lähti vähän vellomaan. Oli meilläkin siinä hyviä paikkoja, mutta samalla annettiin myös JYPille luvattoman paljon mahdollisuuksia ja sitten muutama ihan turha jäähy otettiin. Se kertoo vain siitä, että nyt ollaan ladattu tähän peliin viikon verran ja se ei ole helppoa. Se äkkiä purkautuu jollain tavalla ja sen takia näiden sarjojen avauspelit on usein tämmöisiä, Virta jatkoi.

Kokonaisuuteen Virta oli kuitenkin tyytyväinen.

- Oli paljon vauhtia, jännitettä ja tunnetta. Juuri sitä, mitä odotettiinkin ja hieno lopputulos, Virta sanoi.

Sarja jatkuu perjantaina Jyväskylässä, missä on pienempi kaukalo.

- Kyllä meillä on kokemusta siitä, mitä peli siellä vaatii ja mitkä ovat JYPin aseet siellä. Meidän täytyy onnistua siellä ennen kaikkea omissa asioissa ja siinä pelisuunnitelmassa ja kärsivällisyydessä sekä viisikkopelaamisessa. Se on totta, että se on eri peli, mutta kuten nyt nähtiin, niin kyllä me pystytään luistelussa ja fyysisyydessä vastaamaan. Kamppailupelaaminen ja itsetunto ovat asioita, joiden on tärkeä olla kohdallaan. Sitten vasta katsotaan niitä pelin hienouksia, Virta linjasi tulevasta.

Ennen puolivälieriä KalPan ennusteltiin sulavan pudotuspeleissä. Siitä ei kuitenkaan ole ollut merkkejä. KalPa on voittanut kuudesta pudotuspeliottelustaan viisi. Tällä menolla KalPan ensimmäinen finaalipaikka 26 vuoteen voi hyvinkin olla tosiasia.

Vain yleisömäärä oli KalPan osalta pettymys. Kuopiossa yleisömäärä oli keskiviikkona 4438, kun halliin mahtuu katsojia 5064.