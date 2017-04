Valioliigassa mestaruus enää kahden kauppa

Pep Guardiolan siirtyminen Manchester Cityn valmentajaksi ei tuo Citylle Valioliigan mestaruutta ainakaan Guardiolan ensimmäisellä kaudella. Tätä voidaan pitää jo varmana, sillä sarjakärki Chelsea oli keskiviikkona Manchester Citya parempi 2-1. City on jäänyt Chelseasta jo 14 pistettä.

Chelsean valmentaja Antonio Conte painotti joukkueensa kaataneen vahvan vastustajan.

- Varmasti tämä on yksi askel lisää. Hieno askel vahvaa joukkuetta vastaan, sillä Manchester City on mielestäni erinomainen joukkue. Heitä vastaan on vaikeaa pelata. Heillä on paljon laatua ja hyvä idea jalkapallosta, Conte sanoi lehdistötilaisuudessa.

Käytännössä Chelsean mestaruutta uhkaa enää Tottenham Conten mukaan seitsemän pisteen ero ei ole Chelsealle suinkaan turvallinen. Hän muistuttaa Tottenhamin pelanneen erinomaisesti.

- Tärkeintä on tarkastella itseämme. Täytyy ajatella, että Tottenham voi voittaa kaikki pelinsä. Siksi tarvitsemme vielä 18 pistettä mestaruuteen, Conte totesi.

Tottenhamin valmentaja Mauricio Pochettino uskoo yhä suureen unelmaan. Tilanne sarjataulukossa säilyi ennallaan Tottenhamin voitettua keskiviikkona Swansean vieraissa 3-1.

- Voimme voittaa jokaisen ottelumme, jos pelaamme samalla tavalla kuin pelasimme tänään Swansea vastaan. Uskomme yhä ja luomme painetta vastustajallamme Chelsealle. Se merkitsee paljon, Pochettino sanoi.

Espanjassakin futismestaruus on enää kahden kauppa. Real Madrid ja FC Barcelona ovat karanneet muilta kauaksi.

Barcelonan supertähti Lionel Messi pelaa jälleen taosllaan. Hän teki keskiviikkona kaksi maalia Barcelonan voittaessa sarjanelosen Sevillan 3-0.

- Hän on ainutlaatuinen pelaaja. Ei ole eikä tule toista hänen kaltaistaan. Häikäisevintä on, että vuodet kuluvat, mutta hän ei lakkaa yllättämästä. Seura on onnekas, että hän on täällä, kommentoi Barcelonan pelajaana Andres Iniesta beINSportsin mukaan.

Messi sai kehuja myös Sevillan argentiinalaisvalmentajalta Jorge Sampaolilta, joka kritisoi maanmieheensä Messiin kohdistuneesta kriittisestä kirjoittelusta.

- En ole samaa mieltä häneen kohdistuneesta kritiikistä ja varsinkaan kritiikistä, jota häntä kohtaan on esitetty Argentiinassa. Taakka on meille liian suuri ja olemme ylpeitä, että maailman paras tulee meiltä, Sampaoli totesi.

Real Madrid voitti keskiviikkona Leganesin vieraissa 4-2 ja johtaa Barcelonaa yhä kahdella pisteellä. Real Madrid on pelannut Barcelonaa yhden ottelun vähemmän.

Italiassa mestaruudesta taistelevat Juventus ja AS Roma. Juventus johtaa toisena olevaa Romaa kuudella pisteellä.

Saksan Bundesliigassa Bayern München on jälleen voittamassa mestaruuden. Ihastusta ja vihastusta herättävä RB Leipzig on sarjassa yhä toisena, mutta eroa Bayerniin on jo kymmenen pistettä.