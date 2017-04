Bussikyyti piristi vakuuttavaa Tapparaa, HIFK:n eväskori tyhjä

Tampereen Tappara on ollut jo vuosikaudet iso peikko Helsingin IFK:lle, eikä mikään näytä muuttuvan, vaikka vuodet vierivät ja vettä on virrannut Tammerkoskessa tasaiseen tahtiin. Tappara tyrmäsi HIFK:n jääkiekon SM-liigan toisessa välierässä vastaansanomattomalla tavalla torstaina 5-2.

Tappara iski tehokkaasti paikoistaan ja oli kaikessa parempi. Kolmannen erän alkuun mennessä hallitseva mestari oli karannut jo 5-0-johtoon.

Samalla Helsingin jäähallin ovet kävivät. Lipuista ison hinnan maksaneet helsinkiläiskatsojat kypsyivät omiensa esitykseen ja lähtivät kotia kohti. HIFK:lla on maan kenties intohimoisimmat kannattajat, mutta liika on liikaa tässäkin asiassa. Kesken pelin "Nordikselta" poistuvaa ihmismassaa on harvemmin silti nähty.

- No, ei varmaan tapahdu, mutta näin tällä kertaa. Tämä oli yksi peli ja meidän pitää parantaa. Me oltiin tänään huonompia, siitä ei ole kahta kysymystä, mutta niin kuin sanottu yksi taistelu hävittiin ja tilanne on nyt 2-0. Tietyllä tapaa sellainen epätoivo pitää saada nyt Tampereella näkymään, mitä vikassa erässä vähän oli, HIFK:n kapteeni Arttu Luttinen sanoi pelin jälkeen yleisön reaktiosta.

HIFK sai heti alussa hyvän pyörityksen Tapparan päätyyn, mutta tamperelaiset vastasivat avausmaalista. Joona Luoto vei Tapparan johtoon jo ajassa 04.16. Sen jälkeen HIFK:n hyvä alku suli.

- Mun mielestä se alku oli ihan hyvä. Tietysti se maali tuli siinä omiin. Kyllä me päästiin antamaan sinne heidän päätyyn painetta. Se, että tulee maali omiin, niin se ei saisi tietyllä tapaa hetkauttaa mitenkään. Kyllä mä näkisin, että se ensimmäinen erä oli meidän, vaikka me oltiinkin häviöllä siinä, Luttinen pohti.

Toisessa erässä Tappara meni sitten menojaan. Tappara pääsi torstaina ensi kertaa tämän kevään pudotuspeleissä pois kotikaupungistaan ja se virkisti. Puolivälierässä Tappara kohtasi Ilveksen, joten Hakametsä tuli tutuksi ja HIFK-sarjakin alkoi Tampereella.

- Luulen, että oli hyvä päästä pelaamaan vieraissa pitkästä aikaa. Me ollaan Hakametsässä väännetty kuukausi, yhdeksän peli putkeen. Mä uskon, että se oli kiva piristysruiske, että päästään vähän bussikyytiin ja vieraspeliin. Tuli extralataus siitä tähän peliin, Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola arveli.

- Jotenkin aisti joukkueesta, että kotona pelaaminen on hienoa, mutta sitten, kun sitä tekee pitkään ja putkeen, on kiva, että olosuhteet vähän vaihtuu, Tapola jatkoi.

Joona Luoto oli toinen tamperelaisten piristysruiske. Luoto korvasi Tapparan kokoonpanossa loukkaantumisen takia sivuun tästä pelistä jääneen Juhani Jasun.

- Peltola sentterinä ja Luoto tohon laitaan ja heti kiekko oli verkossa. Tärkeä avausmaali. Paljon on asioita, joihin olen tyytyväinen ja sitten löytyy tietysti asioita, joita pitää parantaa, totesi Tapola.

Tappara oli torstaina murhaavan hyvä. Tapola totesi silti, että parannettavaakin jäi.

- Kyllä meillä tiettyjä metrejä jäi vajaaksi. Tässä pelin jälkeen on vaikeaa analysoida suoraan, mitä seuraavaksi parannetaan. Montaa asiaa ei joukkueelle kannata viedä, mutta varmaan kun apuvalmentajat tekevät töitä, löytyy asioita, joissa pystytään pelaamaan vielä paremmin.

Jos Tapparalla jäi parannettavaa, niin samaa voi sanoa oikein paksuin kirjaimin HIFK:sta. Kovin moni ei välttämättä tähän enää torstain perusteella usko, mutta Tappara-leirissä uskoa löytyy siihen, että HIFK voi tulla vielä.

- Ei me vastustajan peliin voida vaikuttaa. Me keskitytään omaan pelaamiseen ja suhteessa vastustajaan löytämään aina niitä omia juttuja. Tää peli on takana ja seuraava peli lähtee nollista. Heidän kopissaan mietitään varmasti koko ajan, miten he saa meidän peliä vaikeutettua, Tapola uskoi.

Viime kevään finaalisarjassa moni rallatteli HIFK:ta jo mestariksi, kun joukkue voitti kolmannen finaaliottelun Tapparaa vastaan kotonaan 6-0-lukemin. Toisin kuitenkin kävi.

- Kyllähän viime vuoden finaalitkin osoitti, että se on ihan sama, onko se 6-0 tai 5-0. Aina tulee uusi peli ja se aloitetaan puhtaalta pöydältä. Edellisellä pelillä ei siinä ole mitään merkitystä, Tapola vannotti.

Koko pelin kuva oli oikeastaan Tapparan tähtihyökkääjä Henrik Haapalan toisessa erässä värkkäämä 3-0-osuma. Haapala nousi komealla soololla ylivoimalla ja nolasi HIFK-puolustuksen. Tuo maali kuvasti yksittäisenä tilanteena koko torstai-iltaa Helsingin jäähallissa.

- Sain Kemiläiseltä hyvän jätön siihen. Luistelin vaan ja pääsin ohitse. Koitin ampua ja nyt meni maaliin. Ei mitään sen ihmeempää, Haapala kommentoi vaatimattomana.

Myös Haapala jatkoi kohteliaalla linjalla. Hänen mukaansa IFK oli hyvä.

- IFK:kin pelaa hyvin. Luvut on meille ehkä mairittelevat. Viime peli 2-0. Ihan tasainen peli. Jatketaan tästä, Haapala kuittasi.

Haapalakin iloitsi Tapolan tapaan siitä, että Tappara pääsi reissaamaan välillä.

- Viime sarjan jälkeen sanoin, että ihan kiva päästä vähän reissaamaan. Kyllä Hakametsäkin kiva paikka on pelata. Ehkä vähän raikkautta toi tämä.

Tapparan yksi hahmoja oli maalin tehnyt Joona Luoto. Hän on Haapalan tapaan Lempäälän kasvatteja.

- Kaikkien pitäisi mun mielestäni käydä Lempäälässä ja kattoa vähän sitä touhua. Se on varmaan se salaisuus. Siellä kasvatetaan pelaajia tänne isompiin ympyröihin, Luoto naurahti.

Tapparan leirissä nauratti, mutta HIFK:n ei. HIFK:n päävalmentaja Antti Törmänen peräänkuulutti yksilön vastuuta. Hänen mukaansa Tapparan kärkipelaajat olivat HIFK:n vastaavia parempia. Törmäsen mukaan peli ratkesi väärään paikkaan tulleisiin Tapparan maaleihin.

- Kyllä se ajatus oli siellä, mutta totta kai ne maalit pahimpaan mahdolliseen paikkaan tuli siellä. Ensimmäinen maali, toisen erän alkuun ja sitten vielä viimeisen erän alkuun. Kyllä ne pahaan paikkaan tuli, mutta totta kai se isoin homma on se, että vastustajan kärkijätkät olivat parempia kuin meidän kärkijätkät. Aika selkeästi, Törmänen sanoi.

HIFK:n tilanne on nyt tukala. Vaikuttaa siltä, että joukkueen eväät on syöty. Joukkue hävisi kaikki neljä runkosarjakohtaamista Tapparaa vastaan, eikä Törmänen ryhmänsä kanssa näytä vieläkään keksineen mitään lääkettä Tapparan peliin. Raivo ja epätoivo ovat avainasemassa, kun HIFK lähtee lauantaina yrittämään sarjan kääntämistä Tampereelle.

- Kyllä sen pitää siellä olla. Totta kai se on se pieni epätoivo, kun olet 0-2-tilanteessa. Ei sulla ole enää muuta vaihtoehtoa. Tietyllä tapaa ollaan jo selkä seinää vasten, niin ei ole muuta vaihtoehtoa tai tapaa toimia kuin löydä kaikki likoon, Luttinen linjasi.

Tampereen reissulle HIFK lähtee hyvin todennäköisesti yhtä puolustajaa köyhempänä, kun HIFK-puolustaja Joe Finley porsasteli vielä ottelun lopussa ja keihästi Tapparan pelaajaa pelirangaistuksen arvoisesti. HIFK-leiri ei asiaan ottanut kantaa.

- En nähnyt mitään. Olin jo silloin lähtenyt pois, Törmänen sanoi.