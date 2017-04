HIFK ja JYP yllättivät, välierät eivät ratkea maanantaina

HIFK ei vielä suostu luovuttamaan. Joukkue nosti tasoaan lauantaina Tampereella voittaen Tapparan 3-2. Tappara jäähyili onnensa ohi.

Runkosarjan lopulla HIFK hankki kolme pelaajaa KooKoosta. Heistä Ryan O’Connor teki ylivoimalla 1-1 -tasoituksen ja Jarkko Malinen jälkimmäiset ylivoimamaalit.

HIFK peluutti maalillaan Niklas Bäckströmiä. 39-vuotias veteraani pelasi ensimmäisen Liigan pudotuspeliottelunsa 11 vuoteen ja selvisi voitokkaasti.

Seuraava ottelu pelataan maanantaina Helsingissä. HIFK ei missään tapauksessa ole helpossa asemassa. Tappara veisi voitolla sarjan katkolle keskiviikoksi Tampereelle.

Kuopiossa täysi halli sai pettyä, kun JYP voitti KalPan 1-0.

- Tiukka matsi kaiken kaikkiaan niin kuin aiemmatkin. Saatiin avausmaali peliin ja pidettiin se loppuun asti. Pienet on marginaalit, kapteeni Juha-Pekka Hytönen summasi JYPin verkkosivuilla..

- Jollain tavalla oltiin terävämpiä ja parempia pienissä asioissa kuin eilen. Uskottiin koko ajan omaan juttuun. Luotettiin, että saadaan se palkinto, kun jaksetaan tehdä hommia, Hytönen jatkoi.

KalPan valmentaja Pekka Virta antoi seuransa sivuilla julkaistussa videohaastattelussa kunniaa vastustajalle.

- Kova peli taas. Maalin peli. JYP pääsi kerrankin johtoon ja pelasi hyvin ja tiiviisti koko illan, Virta sanoi.

- Meillä oli pikkaisen samanlaista kuin edellisen sarjan kolmannessa ottelussa. Yritystä pitää olla, mutta väärissä asioissa tuli ulos. Oli palon puskemista ja yksinpelaamista. Usein jouduttiin hyökkäämään alivoimaisena suhteessa vastustajaan, Virta jatkoi.

Virta muistuttaa, ettei KalPa ottelusarjan 2-0 -johtoasemassa tuudittautunut mihinkään.

- Täytyy vastustajallekin antaa kunniaa. Tää on aika kova ohjelma ja äärettömän kova vastus. Tänään kääntyi näin päin ja tästä täytyy ottaa opikseen ja oppii latautumista. Me johdetaan sarjaa edelleen. Kerätään akut. Ymmärretään, kuinka hienossa asiassa ollaan mukana ja kuinka hieno mahdollisuus meillä on edelleen.

Sarja jatkuu maanantaina Jyväskylässä. Jos KalPa voittaisi, olisi finaalipaikka katkolla sille keskiviikkona Kuopiossa.

- Ei kai kukaan olettanut, että tästä helposti mihinkään mennään. Me ollaan valmiina pitkään sarjaan, Virta ilmoitti.