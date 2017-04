Kovia tasoeroja, mestari jyräsi putoajaehdokkaan

Viime kaudella jalkapallon Suomen mestaruuden sensaatiomaisesti voittanut IFK Mariehamn aloitti mestaruutensa puolustamisen 5-2 -voitolla sarjanousija Jyväskylän Jalkapalloklubista. JJK johti yhdeksän minuutin jälkeen 2-0, mutta päästi sitten viisi maalia.

JJK on monessa ennakkoarviossa sijoitettu putoajaehdokkaaksi. Sellainen on perusteltua. Joukkueen pelaajamateriaalilla on rajalliset mahdollisuutensa ja avausottelun romahdus kuvaa hyvin tilannetta.

Tasoerot ovat Veikkausliigassa isoja, eikä IFK Mariehamn ei ole kauden suurimpia suosikkeja. Toissa kauden mestaria Seinäjoen Jalkapallokerhoa pidetään HJK:n ykköshaastajana.

Talvella SJK erotti yllättäen valmentajansa Simo Valakarin ja korvasi tämän Sixten Boströmillä. Valakarin ja seurapomo Raimo Sarjajärven sukset menivät ristiin.

Jalkapalloanalyytikot epäilevät Boströmin mahdollisuuksia, mutta alku on ollut hyvä. SJK on selviytynyt Suomen Cupin finaaliin ja lauantaina seura avasi kautensa Veikkausliigassa voittamalla Pohjanmaan derbyssä VPS:n 3-1.

- Me tulimme hyvällä asenteella peliin ja puolustuspelimme parani huomattavasti viime ottelusta. Olen tosi tyytyväinen pelaajien asenteeseen koko pelin ajan ajatellen sitä, että viikko sitten pelasimme Suomen Cupin semifinaalin ja keskiviikkona oli peli Lahtea vastaan ja sitten vielä tänään tämä ottelu. Pelaajat suoriutuivat oikein hienosti tästä viikosta, Boström sanoi Veikkausliigan verkkosivuilla.

VPS hävisi viime keskiviikkona HJK:lle 0-5. Kahden ottelun jälkeen joukkueen maaliero oli 1-8. Hieman hämmästyttää, koska VPS on arvioitu mitalisuosikiksi.

Kärkipäähän povattu FC Ilves pelasi FC Lahden kanssa Ratinan stadionilla 1-1 -tasapelin. Myös punaiset kortit menivät tasan 1-1.

PS Kemi ja HIFK avasivat maalittomalla tasapelillä. JJK:n ohella PS Kemiä ja HIFK:ta on veikattu putoajaksi.