Jari-Matti Latvalalla menee nyt hyvin

Jari-Matti Latvala sijoittui Korsikan rallissa neljänneksi. Sijoitus ei sinänsä ole häikäisevä, mutta olosuhteet huomioon ottaen Latvalan kisaa voi pitää erinomaisena.

Toyotalta ei odotettu Korsikalla ihmetekoja Yaris-auton asfalttitestien vaatimattoman vauhdin takia. Latvalalta puuttui luottoa autoaan, mutta lauantaina iltapäivällä ja sunnuntaina hän löysi lisää vauhtia. Kisan päättäneellä power stagella Latvala otti voiton ja nappasi tärkeät viisi ylimääräistä MM-pistettä.

Latvala jatkaa MM-sarjassa toisena. Eroa kärjessä olevaan Sebastien Ogieriin on 13 pistettä.

Toyotan kehitystyöstä riippuu, pysyykö Latvala mestaruustaistossa. Ilahduttavaa on, ettei hän ole tehnyt ratkaisevilla hetkillä karmaisevia mokia, kuten aiempina vuosina Fordilla ja Volkswagenilla. Toyotan rennompi ilmapiiri ja ”epävirallinen ykköskuljettajuus” vaikuttanevat asiaan.

Rallin MM-sarjan kaudesta on takana nyt neljä kisaa. Kisat on voitettu neljällä eri automerkillä. Volkswagenin vetäytymisen ja uusien teknisten sääntöjen myötä sarja on tasaisin vuosikausiin.

Korsikalla voitti Hyundain belgialaiskuski Thierry Neuville. Hän nousi kärkeen Citroenin Kris Meeken keskeytettyä.

Ogier oli Fordin teknisistä ongelmista myötä toinen. Dani Sordo täydensi Hyundain menestystä kolmostilallaan.

Toyotan Juho Hänninen on ollut alkukauden suuri pettymys. Hän jatkoi Korsikalla mollivoittoisesti kolaroimalla ensimmäisellä erikoiskokeella siltaan. Hännisen kisa oli heti pilalla.

Rallin MM-sarjan kausi jatkuu huhtikuun lopulla Argentiinassa.