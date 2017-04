HIFK selkä seinää vasten, KalPan johtoasema suli

Jääkiekon Liigan finaalipaikka on katkolla Tampereella ensi keskiviikkona. Se varmistui, kun Tappara voitti HIFK:n maanantaina Helsingissä 2-0 ja siirtyi välieräsarjassa 3-1 -johtoasemaan.

Toisessa välieräsarjassa JYP tasoitti voitot KalPaa vastaan 2-2:een. JYP voitti Jyväskylässä maanantaina 2-0.

HIFK oli tehoton. Tappara ratkaisi avauserän paikoistaan tehokkaasti, mikä ratkaisi myös ottelun.

- Hyvällä ilmeellä tultiin. Hyvä meininki päällä siinä, mutta sitten vähän löperö puolustaminen ja siitä 1-0. Se oli paha takaisku meille. Ei se meidän energiaa ottanut pois, kyllä me laitettiin tänään kaikki likoon. Sitten tuli meille muutama helppo jäähy. Kolmannessa erässä ei saatu enää kirivaihdetta päälle, HIFK:n päävalmentaja Antti Törmänen harmitteli pelin jälkeen.

Tuomaritoiminta puhutti. HIFK ei saanut ottelussa kertaakaan kokeilla ylivoimalla, kun taas Tappara sai kokeilla viidesti pakkopeliään.

- No, se on semmosta. Siellä oli muutama helppo jäähy. Tietysti me ei saatu yhtään ylivoimaa, mutta se on varmaan heidän hyvyyttään myös, Törmänen kuittasi.

HIFK:n puolustus toimi maanantaina, mutta hyökkäyspelaaminen ei. Siitä kertoo karua faktaa tulostaulu: Tappara 2, HIFK 0.

- Oli meillä ensimmäisessä erässä hyviä paikkoja, mutta kiekko ei vain mennyt sinne. Toisessakin erässä paikat meni tasan. Kolmannessa erässä se jäi vajaaksi. Siellä oltiin, mutta kiekot ei pomppinut oikeeseen kohtaan, Törmänen harmitteli.

Omiaan Törmänen ei silti heittänyt bussin alle.

- Kyllä me laitettiin itsemme tänään likoon, ei se siitä jäänyt kiinni. Yksi maali ratkaisi tänään paljon. Jos me oltaisiin saatu se, niin Tappara ei olisi ollut niin vahva. Tappara on hallinnut Suomen kiekkoa viimeiset vuodet ja ollut koko ajan kakkonen tai ykkönen. Se näkyy se tasapaino siellä, Törmänen kehui vastustajaa.

Päätöserässä HIFK:n turhautuminen alkoi näkyä. Helsinkiläisten isokokoinen puolustaja Joe Finley taklasi keskialueella kiekotonta Sebastian Repoa voimakkaasti ja sai tilanteessa pienen kakkosen. Tapparan valmentaja Jussi Tapola ei ymmärtänyt amerikkalaisen tekoa ollenkaan.

- Kyllä se selvästi sellainen taklaus oli, että hän näki, että Repo oli luopunut jo kiekosta ja peli jatku tavallaan jo ihan muualla. Eihän Repo enää siinä vaiheessa odottanut taklausta, kun hän on luopunut kiekosta jo ajat sitten ja on menossa pelaamaan jääkiekkoa. Sitä kautta se oli kyllä Finleyltä tietoinen valinta taklata siinä myöhässä ja niissä yleensä loukkaantuu pelaajia, kun he eivät enää odota taklausta, Tapola sihisi ottelun jälkeen.

Millä sanoilla kuvailisit tekoa?

- No, musta se on törkeää tuollainen tahallinen vahingoittamisyritys. Se ei kuulu tähän jääkiekkoon. Niistä on annettu joskus aika koviakin kakkuja, Tapola linjasi.

Tappara voi edetä jo keskiviikkona finaaliin, mikäli sen onnistuu kaataa HIFK neljännen kerran.

- Mieli kirkkaana lähdetään. Uutta peliä kohti mennään ja puhtaalta pöydältä taas lähdetään, Tapola ennakoi.

HIFK on keskiviikkona tukalassa tilanteessa. Voitto veisi sarjan ainakin vielä kerran takaisin Helsinkiin, kun taas tappio lähettää joukkueen pronssipeliin. Mistä voima kaivetaan keskiviikolle?

- Tuolta porukasta se lähtee. Seinä tuli nyt vastaan. Tiedetään, ettei me voida enää perääntyä, Törmänen ennakoi.