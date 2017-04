Pettymys Leijonille, onko Patrik Laineelta kohtuutonta vaatia MM-kisoja?

Jääkiekon ihmelapsi Patrik Laine, 18, on viimeisen 16 kuukauden aikana ollut hurjassa pyörityksessä. Ikimuistoinen nuorten MM-kulta vuodenvaihteessa 2015-16 teki hänestä superjulkkiksen. Hänen urakehityksensä on ollut sen jälkeen häikäisevää.

Tapparassa Laine voitti huhtikuussa 2016 Suomen mestaruuden oltuaan finaalien paras pelaaja. Viime toukokuussa Laine pelasi Pietarissa ja Moskovassa ensi kertaa miesten MM-turnauksessa. Leijonat voitti hopeaa ja media äänesti Laineen kisojen parhaaksi pelaajaksi.

Kesäkuussa Winnipeg Jets varasi Laineen numerolla kaksi. Syyskuussa Laine pelasi Leijona-paidassa World Cupissa ja lokakuussa hän aloitti ensimmäisen NHL-kautensa, joka sujui paremmin kuin uskallettiin odottaa.

Ensimmäisellä NHL-kaudellaan Laine saalisti 73 ottelussa tehopisteet 36+28=64. Suomalaisten pistepörssissä Laine sijoittui Mikael Granlundin jälkeen toiseksi. Hän oli NHL:n runkosarjan ylivoimaisesti paras suomalaismaalintekijä.

Laine pääsi NHL:n All-Star -otteluun heti ensimmäisellä kaudellaan. Sekin on huikea saavutus.

Winnipeg Jetsin kausi päättyi NHL:ssä runkosarjassa, mutta vastoin odotuksia, ei Laine liitykään Leijonien maajoukkueleirille. Jetsin mukaan Laine tarvitsee lepoa. Laine vahvisti itsekin olevansa levon tarpeessa.

MM-kisoihin on aikaa vielä nelisen viikkoa, mutta Laine on päätöksensä tehnyt. Virtaa ei riitä MM-kisoihin.

Suomalaisille kiekkofaneille Laineen päätös on pettymys. Laineen itsensä kannalta se lienee kuitenkin paras ratkaisu. Hän tarvitsee lepoa.

Laine-hypetysten keskellä unohdetaan usein, että Laine on 18-vuotias kaveri. Hän on ollut kovassa pyörityksessä ja hänen elämänsä on mullistunut 16 kuukaudessa täysin. Monella menisi moisessa rummutuksessa pää sekaisin.

Vaatimus Laineen pelaamisesta MM-kisoissa olisi kohtuuton. Hänelle pitää antaa lepoaikaa ja mahdollisuus akkujen lataamiseen. Jostain toisesta pelaajasta voi olla Leijonille Pariisissa enemmän apua.

Ikävä juttu on, ettei NHL ole päästämässä pelaajiaan Pyeongchangin 2018 olympiakisoihin. Seuraavasta World Cup-turnauksestakaan ei ole päätöstä. Jos nuorten pelaajien varaan rakentava Winnipeg Jets rupeaa NHL:ssä menestymään, ei Lainetta välttämättä nähdä Leijonissa pitkiin aikoihin.