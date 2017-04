Johtopäätöksiä tehdään jo: ”Räikkönen ja Bottas kakkoskuskeja”

Formula ykkösten kaudesta on ajettu vasta kaksi osakilpailua, mutta mestaruustaiston analysoidaan jo jäävän Mercedeksen Lewis Hamiltonin ja Ferrarin Sebastian Vettelin väliseksi kamppailuksi. Kahden kärkitallin muut kuljettajat Mercedeksen Valtteri Bottas ja Ferrarin Kimi Räikkönen eivät ole häikäisseet.

Sky Sportsin asiantuntijana toimivan entisen F1-kuskin Martin Brundlen mukaan Mercedes ja Ferrari tekevät varmasti jo päätöksiä suomalaisten asemasta ja keskittänevät voimavaransa Hamiltonin ja Vettelin ympärille.

- Mercedes ja Ferrari ovat hyvin tasoissa ja heidän on valittava, ketä he tukevat kuljettajien mestaruustaistossa. Samaan aikaan heidän on motivoitava kakkoskuskinsa keräämään mahdollisimman paljon pisteitä ja voittamaan kisoja, jos ykköskuljettajalla on ongelmia, Brundle arvioi.

Hamilton kommentoi brittimedialle taistelevansa mestaruudesta Vettelin kanssa. Hän ei maininnut Bottasta ja Räikköstä uhkaajikseen.

- Luulen tilanteen pysyvän samanlaisena, Hamilton vastasi Guardianin mukaan kysyttäessä pysyvätkö hänen ja Vettelin välit ystävällisinä.

- Tulee kenties kovaa kilvanajoa ja ehkä tilanteita, joissa toinen meistä ajattelee toisen toimineen epäreilusti. Mutta olemme aikuisia miehiä, tulleet pitkän matkan takaa ja kokeneet paljon, Hamilton jatkoi.

Virallisesti Räikkönen ja Bottas eivät tietenkään ole kakkoskuljettajia. Räikkönen vakuutteli Kiinassa Autosportin haastattelussa, että häneltä on lupa odottaa parempia tuloksia.

- Moni pieni asia olisi voinut tulla paremmaksi ja tulos olisi voinut olla parempi, mutta se oli mikä oli. En ole tyytyväinen, mutta tämä on kilvanajoa ja paljon kisoja on ajamatta. Muutamia asioita pystyy varmasti parantamaan, Räikkönen sanoi.

- Tämä kisa oli edellistä parempi, mutta tulos osoittaa, että säädöissä on parannettavaa, mutta luulen, että tiedämme, mitä haluamme tehdä. Paljon on potentiaalia, mutta täytyy vain tehdä parempaa työtä, Räikkönen jatkoi

Bottas myöntää Hamiltonin olevan vaikea voitettava.

- Hän on todellakin nopein tallikaveri, joka minulla on toistaiseksi ollut, mutta sitä osasin odottaakin. Hän on kolminkertainen maailmanmestari ja moninkertainen osakilpailuvoittaja. Mutta näen, että pystyn todellakin vastaamaan hänen vauhtiinsa. Tiedän olevani jo lähellä. Tulen parantamaan ja meillä on hyviä taisteluja tulevaisuudessa, Bottas sanoi F1Todayn mukaan.

Bottas muistuttaa tekevänsä ensi sijaisesti töitä Mercedeksen eteen.

- Keskityn keräämään hyviä pisteitä tiimille askel kerrallaan. Kuten sanoin, tunnen oloni autossa koko ajan paremmaksi ja hyviä tuloksia tulee, hän vakuuttelee.

Suomalaiskuskeilla on seuraava tilaisuus todistaa median analyysit kakkoskuljettajuudesta vääriksi tulevana viikonloppuna Bahrainin osakilpailussa.