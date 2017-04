Fernando Alonsolta yllätysratkaisu turhautumisen keskellä

Formula ykkösten kaksinkertainen maailmanmestari Fernando Alonso savustettiin ulos Ferrarilta kauden 2014 jälkeen. Alonso pestattiin isolla rahalla McLaren-Hondalle, mutta menestys on ollut kaikkea muuta kuin kehuttavaa.

Tällä kaudella McLaren on kärsinyt Honda-moottorin alitehoisuudesta. Normiolosuhteissa tallin auto on Sauberin ohella F1-sarjan hitain.

Alonso on antanut medialle sarkastisia kommentteja. Sekä Australiassa että Kiinassa hän ilmoitti ajaneensa yhden uransa parhaista kisoista, kun kykeni taistelemaan kilpailukyvyttömällä autolla pistesijoista.

Mediassa on arvuuteltu, milloin Alonso saisi tarpeekseen. Keskiviikkona Alonso ilmoittikin yllättävästä ratkaisusta. Hän ajaa toukokuussa Indianapolisin 500 mailin kilpailun ja jättää Monacon F1-kisan väliin. Alonso kisaa Hondan vauhdittamalla Andretti Autosport-tallin autolla.

- Olen erittäin innostununut, että ajan tänä vuonna Indy 500 -kisassa. Indy 500 on yksi kuuluisimmista kisoista kansainvälisessä moottoriurheilussa, jonka tasolla ovat vain Le Mansin 24 tunnin ajo sekä Monacon Grand Prix. Tietenkin on valitettavaa, etten voi kisata Monacossa tänä vuonna, Alonso ilmoitti.

- Olen voittanut Monacossa kahdesti ja tavoitteenani on voittaa tripla (Monaco, Le Mans, Indianapolis), jonka on saavuttanut ainoastaan Graham Hill. Haaste on kova, mutta olen valmis siihen, Alonso sanoi.

Alonso totesi, ettei vielä tiedä, milloin ajaa Le Mansissa.

- Olen 35-vuotias, joten minulla on Le Mansiin vielä aikaa, Alonso ilmoitti.

Alonso voitti F1-mestaruuden Renaultin autolla 2005 ja 2006. Hän sijoittui Ferrarilla MM-sarjassa toiseksi kolme kertaa, mutta mestaruus jäi häneltä viisivuotisella Ferrari-pestillä saavuttamatta.