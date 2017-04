Lauri Markkanen haluaa pelata EM-koriksessa

Yhdysvaltojen yliopistokoripallosarjassa NCAA:ssa upean kauden pelannut Lauri Markkanen on nousemassa suomalaisen urheilun supertähdeksi. Hyvin todennäköisesti hänet varataan tulevana kesänä NBA:han ja siellä hänellä on kaikki edellytykset komeaan uraan.

Markkanen esitteli torstaina Helsingissä agenttinsa, Sports International Groupia edustavan Michael Lelchitskin, jolla on tallissaan muun muassa Phoenix Sunsin ukrainalaissentteri Alex Len sekä tukku WNBA-pelaajia.

- Minulle on suuri etuoikeus ja ylpeydenaihe päästä työskentelemään Laurin kanssa. Olen seurannut häntä ja hänen kehitystään pelaajana innostuneena jo vuosien ajan. Hän on kulkenut pitkän matkan koripalloilijana ja on ilo päästä kirjoittamaan hänen kanssaan hänen tarinansa seuraavaa lukua, Lelchitski sanoi.

Agenttisopimus tietää varmuudella Markkasen yliopistokorisuran päättymistä.

- Tein agenttisopimuksen. Se tarkoittaa, etten voi enää pelata Arizonassa. Koulun voin käydä loppuun ja mahdollisuuksia on etäopiskeluun, Markkanen kertoi torstaina lehdistötilaisuudessa.

Arizona Wildcatsissa Markkasen ympärillä oli jo fanihuumaa. Yliopistokorista seurataan Yhdysvalloissa enemmän kuin esimerkiksi NHL-jääkiekkoa.

- Kausi loppui liian varhain. Putoaminen oli tietysti iso pettymys. Uskottiin, että voitaisiin päästä siihen final fouriin, Markkanen sanoi.

- Kokonaisuutena kausi oli hyvä. Olen ihan tyytyväinen, Markkanen kuitenkin jatkoi.

Yhdysvalloissa vietetty vuosi on muuttanut Markkasta.

- Small talk sujuu nyt vaivattomasti. Pelillisesti olen parantanut puolustuspelissä. Vielä pitäisi saada lisää fyysisyyttä ja röyhkeyttä. Aina löytyy kehittymisen varaa, Markkanen kommentoi.

Yhdysvaltalaismedian kirjoittelusta voi päätellä, että Markkanen hyvin varmasti tullaan varaamaan NBA:han ja varausnumero voi olla hyvinkin pieni.

- Vieläkin on vaikea kuvitella, että olen tässä tilanteessa. Ei ole suosikkijoukkuetta. Katsotaan mihin seuraan tulevan varatuksi. Annan seuralle joka tapauksessa kaikkeni, Markkanen ilmoitti.

Suomalaisia tietysti kiinnostaa, pelaako Markkanen syyskuussa EM-kisoissa Helsingissä ja Istanbulissakin, jos Suomi pääsee alkusarjasta jatkoon

- Suomen edustaminen merkitsee minulle paljon. Aina on hieno fiilis pukea maajoukkuepaita päälle ja unelmana minulla on ollut aina pelata miesten arvokisoissa, Markkanen sanoi.

Markkanen ilmoitti, että pelaa EM-kisoissa, jos tulee valituksi Suomen joukkueeseen. Hän kuitenkin myönsi, että NBA-seurallakin on sanansa sanottavana.

On spekuloitu, ettei NBA-seura välttämättä päästäisi Markkasta EM-kisoihin. Hyvin todennäköisesti Markkaselle saataneen kuitenkin pelilupa, jos vakuutusmaksut vain hoituvat.