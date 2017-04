Lauri Markkasen isä: "Yliopistosta lähtö hyvä päätös"

Lauri Markkanen tulee mitä todennäköisimmin varatuksi koripallon NBA-liigaan kesäkuussa. Laurin isä Pekka Markkanen jännittää jo kovasti.

- Se nähdään juhannusviikolla, mitä tulee tapahtumaan, mutta odotukset on kohtuullisen korkealla, Pekka Markkanen toteaa.

Lauri jätti yliopistokoriksen yhteen kauteen. Pekka-isä pitää poikansa päätöstä oikeana.

- En kokenut sitä huonona asiana. Ajateltiin sitä, mitä lisäarvoa se toinen vuosi olisi tuonut. Enkä usko, että Lauri ajatteli sitä rahan takia, vaan halusi päästä NBA:han ja urallaan eteenpäin. En usko, että yksi lisävuosi yliopistossa olisi tuonut mitään enempää.

Pekka Markkanen toimii poikansa asioidenhoitajana.

- Lähden asumaan samaan kaupunkiin. En asu samassa asunnossa Laurin kanssa. Toimin Laurin asioidenhoitajana kaupallisessa mielessä myös. Isänä tietää, että tulee myös niitä vaikeita aikoja, joten on hyvä, että on joku, jonka kanssa voi puhua asioista. En aio puuttua kuitenkaan Laurin yksityiselämään, hän sanoi.

Lauri Markkasta kohtaan riitti hypeä tällä kaudella Arizonassa. Olihan Lauri Arizonan yliopistojoukkueen Wildcatsin hehkutetuin pelaaja.

- Kaikkihan sen tunsi siellä. Oli kiva kulkea siellä Laurin kanssa. Amerikkalaisten tapoihin kuuluu, että ”hyvin menee” ja siellä jutellaan niitä näitä. Suomalaisetkin tunnistaa, mutta suomalainen mentaliteetti on vähän erilainen. Ja enemmän kuiskutellaan, Pekka Markkanen toteaa.

Pekka Markkasen mukaan Laurilla on vielä kehitettävää pärjätäkseen NBA:ssa.

- Kyllä Lauri tarvitsee fyysisyyttä, mutta tärkeätä on, että oikeassa suhteessa. Nopeus ei saa missään tapauksessa hiipua. NBA:ssa on kyllä Lauria paljon heikompiakin kavereita. Jos Lauri saa muutaman kilon massaa ja voimaa lisää, ei hän ole pelkässä heittäjän roolissa, vaan on taistelemassa levypalloistakin. Kehitettävää on, mutta iän puolesta aikaa on.

Pekka Markkanen pelasi itse yliopistokorista Kansasissa 1989-90.

- Jos oli vauhdikasta silloin, kun minä pelasin, on se vieläkin vauhdikkaampaa nyt. Pelaajien ominaisuudet on kehittyneet niin hurjasti. Ei oikein voi puhua samasta lajista. Turha sanoa, että ”kyllä minäkin olisin tuossa pärjännyt”, Pekka toteaa.

Suomalaisessa koripallossa on nostetta. Miesten maajoukkue Susijengi on tällä vuosikymmenellä pärjännyt EM-kisoissa hyvin.

- Olisi kiva sanoa, että se johtuu ihan ruohonjuuritason tekemisestä. Seuroissa on enemmän ammattivalmentajia junnuille ja seuroissa tehdään paljon akatemiahommaa. Järjestetään koko paketti ja ajatellaan muutakin kuin pelkkää salityötä, Pekka

Markkanen arvioi kehityksen syitä.

Pekka Markkasen aktiivivuosina Suomi ei koriksessa juuri pärjännyt.

- Maajoukkuemenestys johtuu monista tekijöistä. Johtuu siitäkin, että on loistavia pelaajia. Kun itse pelasin, me ei oltu riittävän hyviä, Pekka Markkanen arvioi.