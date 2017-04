Vihaa ei nähty, Mikael Forssell ylpeänä IFK-paidassa

Helsingin IFK pelasi lauantaina kauden ensimmäisen kotipelinsä jalkapallon Veikkausliigassa. Jyväskylästä vierailemaan saapunut JJK oli isäntiä lähenpänä voittoa, mutta pisteet kuitenkin jaettiin 0-0-tuloksella.

Ennen ottelua monen katseet kääntyivät HIFK:n vaihtopenkille, missä istui konkarihyökkääjä Mikael Forssell. HJK-taustansa vuoksi jo ennen ensimmäistä peliä IFK-fanien hampaisiin joutunut Forssell istui penkillä vielä ensimmäisen jakson, mutta pääsi reilun tunnin kohdalla irti, kun hän korvasi Juho Mäkelän. Forssell on hankittu HIFK:hon tekemään maaleja, mutta vielä ketsuppipurkki ei auennut.

- Ihan mahtava fiilis. Ainoa vaan, että maali jäi tietenkin puuttumaan. Kerran mä pääsin kääntymään siinä, mutta veto jäi vähän kevyeksi. Me oltaisiin voitu olla tänään aggressiivisempia ja ottaa ylempää kiinni. Kuitenkin pelattiin himassa. Ei saatu painetta ja prässiä, vaan valuttiin vähän liian alas. Hävittiin sitten niitä kakkospalloja, mitä sinne ylös pelattiin. Olimme liian kaukana toisistamme. Kiva fiilis olla jälleen pelaamassa ja saa pelata kunnon pelejä, Forssell iloitsi.

HIFK-fanit eivät osoittaneet mieltään Forssellille. Hän pääsi lauantaina ensimmäistä kertaa kannattajapäädyn eteen kiittämään Stadin kingejä.

- Erittäin hyvältä se tuntui. Monesti olen ollut tuolla toisessa päässä, mutta nyt on tilanne se, että pelaa IFK:ssa ja olen erittäin ylpeä tästä. Mä saan pelata jalkapalloa. Se on kaikista mahtavin asia ja saan asua kotona. Tämä kombo on erittäin hyvä. Ajattelen kuitenkin vain sitä, että seuraava peli on jo kohta tulossa ja maalit ovat mielessä. Ei mitään muuta, Forssell sanoi.

HIFK:n maalihanat ovat pahasti tukossa. Joukkue on pelannut Veikkausliigassa nyt kaksi ottelua tekemättä maaliakaan. Pistetili on seuran onneksi karttunut kuitenkin kahdella pisteellä. Forssell on joukkueen hyökkäämisestä hiukan huolissaan.

- Ehkä olen vähän huolissani siitä, että meidän pitäisi saada palloa enemmän boksin sisään ja tehdä vähän fiksumpia ratkaisuja. Ehdottomasti meidän pitää saada painetta enemmän ylös ja nostaa meidän linjaa enemmän, kun se pallo tulee sinne. Hävittiin tänään ne kakkospallot ja he pääsivät vastahyökkäyksiin aika vahvasti. Se on sellainen asia, mitä meidän on parannettava ja etäisyydet kentällä samoin. Meidän pitää ehdottomasti luoda enemmän paikkoja, Forssell linjasi.

Forssellilla olisi ollut kysyntää myös ulkomailla, mutta lopulta HIFK:n tarjoama paketti oli niin hyvä, ettei sille ollut varaa sanoa ei. "Miklu" siirtyi HIFK:n harjoitteluvahvuuteen jo tammikuun alussa, mutta tuolloin rahoitusta hänen palkkaamiseensa ei kuitenkaan vielä ollut.

- Halu oli varmasti molemmin puolinen, mutta seuralla ei ollut budjettia, eikä mahdollisuutta tarjota mitään. Mä pysyin vain kärsivällisenä ja uskoin, että se tarjous jossain vaiheessa tulee. Totta kai mä mietin myös ulkomaita, sieltä oli muutama tarjous. Mietin pitkään, että olisin voinut toisen ratkaisun. Sitten kuitenkin tulin siihen tulokseen, että tämä on perheelle ja itselleni paras ratkaisu, Forssell sanoi Uudelle Suomelle.

- Tosi kiva pelata Helsingissä ja asua kotona. Tunnen kuitenkin nämä jätkät tosi hyvin, niin se on mahtavaa, Forssell jatkoi.

Forssell on pitkällä urallaan nähnyt monia eri seuroja ja käynyt aina Valioliigassa asti. Minkälainen joukkue HIFK hänen mielestään on?

- Erittäin hyvä joukkue. Tärkeintä on se, että kaikki pysyy terveinä. Me pelataan kuitenkin pienillä marginaaleilla täällä. Joukkueessa on todella hyvä henki ja uskon sen perusteella, mitä olen nyt nähnyt näissä kahdessa pelissä, että tämä joukkue pystyy vielä paljon parempaan, Forssell kehui.

JJK oli kuitenkin lauantaina lähenpänä voittoa. Oli vain muutamasta sentistä kiinni, että JJK olisi poistunut Jyväskylään kolmeen pisteen kanssa.

- Vähän huono maku jäi johtuen tuosta mun lisäajan tolpasta ja sitten tehtiin maali, joka hylättiin paitsiona. Varmaan se olikin. Se tuli niin lopussa, että jäi vähän huono maku. Totuuden nimessä on kuitenkin sanottava, että oli IFK:llakin tonttinsa. Tasuri oli tänään aika oikeutettu tulos, JJK:n kapteeni Tommi Kari sanoi ottelun jälkeen.

HIFK leirissä harmitti erityisesti joukkueen olematon hyökkäyspeli.

- Kuten kollega tuossa sanoi, niin aika tasainen peli oli. Ensimmäisen jakson näin niin, että meillä oli siinä hallinta ja saatiin ehkä joku puolittainen paikka, mutta sellainen selkeys puuttui hyökkäyspelaamisesta tänään aivan täysin. Eli maalia kohti laukauksia ja selkeitä maalintekotilanteita oli todella vähän. Kuten Juha sanoi, niin toisella jaksolla heillä oli tolppa, meillä oli yksi tilanne, missä syöttö olisi mennyt vähän taakse, niin se olisi ollut meille paikka. 0-0, tasainen peli kaiken kaikkiaan, HIFK:n päävalmentaja Antti Muurinen sanoi ottelun lehdistötilaisuudessa.

Veikkausliigassa pelattiin lauantaina myös kaksi muuta ottelua. Ilves haki voiton SJK:sta ja IFK Mariehamn ja HJK päätyivät 1-1-tasapeliin. Sarjaa johtaa edelleen HJK.

Veikkausliiga lauantaina:

SJK-Ilves 1-2

HIFK-JJK 0-0

IFK Mariehamn-HJK 1-1