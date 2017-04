Valtteri Bottasta ei voi syyttää, Kimi Räikkösen tilanne toinen

Suomalaistoiveet Bahrainin F1-kisassa olivat sunnuntaina korkealla Valtteri Bottaksen startattua kisaan paalupaikalta. Bottaksella ei kuitenkaan kulkenut ja maaliin hän ajoi kolmantena.

Mercedes-talli otti vastuun Bottaksen odotettua heikommasta tuloksesta.

- Generaattori meni rikki lähtöruudukossa emmekä voineet ilmata Valtterin renkaita, joten jouduimme aloittamaan täysin väärillä rengaspaineilla. Tiesimme, että hänellä tulisi olemaan ongelmia. Sebastian ajoi toisena, eikä mitään ollut tehtävissä, joten he saivat mahdollisuuden mennä ohi. He tekivätkin sen jo alussa ja voittivat kisan, Mercedeksen moottoriurheilupomo Toto Wolff sanoi Eurosportin mukaan.

Wolff painotti Bottaksen tehneen hienoa töitä vaikeissa olosuhteissa ja piti kolmostilaa tavallaan torjuntavoittona. Wolff myös korosti Bottaksen uran ensimmäistä paalupaikkaa loistavaksi saavutukseksi.

Bottas on todistanut aika-ajovauhtinsa riittävän jo tallikaveri Lewis Hamiltoniin haastamiseen. Kisavauhdista Bottakselta ei vielä ole saatu häikäisevää näyttöä, mutta paljon tilaisuuksia on vielä tulossa.

Kimi Räikkösen tilanne näyttää heikommalta. Räikkönen ei ole yltänyt tallikaverinsa Sebastian Vettelin tasolle.

Suomalaismedioissa on riittänyt spekulointia ja kaikkea muuta on syytetty asiasta paitsi Räikköstä itseään. Ferrarin rengastaktiikat ovat hämmästyttäneet aivan syystäkin ja Räikkönen on purnannut aivan aiheesta, miksi Ferrari ei ole ottanut häntä varikolle riittävän ajoissa.

Totuus kuitenkin on, ettei Räikkönen olisi Bahrainin kisassa yltänyt nelostilaa parempaan tulokseen, vaikka renkaat olisi vaihdettu muutamaa kierrosta aiemmin. Ferrari mahdollisesti halusi testata hänellä renkaiden kestoa ja hyödyntää dataa tuleviin kisoihin.

Räikkönen on saanut italialaismedioissa niskoilleen kovaa kritiikkiä. Nykymenolla hän tuskin voi jatkaa Ferrarilla enää tämän kauden jälkeen.

Vettel pystyy voittamaan kisoja, mutta Räikkösellä ei ole vielä yhtään palkintosijaa plakkarissa. F1 on tulosurheilua.