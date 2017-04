Pommiuhka säikäytti Veikkausliigassa

Rovaniemen Palloseura hävisi jalkapallon Veikkausliigassa maanantaina Vaasan Palloseuralle 2-4. Ottelutapahtumia enemmän puhutti kuitenkin pommiuhka.

Poliisi vahvisti maanantai-iltana, ettei Rovaniemen Keskuskentältä löydetty pommia. Poliisi sai jalkapallon Veikkausliigan RoPS-VPS -ottelun lopussa soiton kello 17.45, että stadionilla olisi useita pommeja, jotka räjähtäisivät pian. Tutkimukset kestivät kaksi tuntia.

Viime tiistaina jalkapallojoukkue Borussia Dortmundin bussi yritettiin räjäyttää, kun joukkue oli kyydissä. Dortmundin pelaaja loukkasi kätensä, mutta muuten henkilövahingoilta säästyttiin. Tapaus jätti kuitenkin pelon jalkapallon turvallisuudesta.

RoPSin peli ei kulje. Joukkueen puolustus vuotaa pahasti. Kahden ottelun jälkeen RoPSille on tehty jo kymmenen maalia joukkueen ollessa nollakerhossa.

- Emme saaneet pallonhallintaa toisella jaksolla oikeastaan itsellemme ollenkaan ja hyökkäyspelaaminen oli roiskimista. Emme pystyneet pitämään palloa hyökkäysalueella yhtään, emmekä päässeet murtautumistilanteisiin juuri lainkaan. Ei tässä auta kuin nostaa pää pystyyn ja treenikentän kautta lähteä uutta kohti vaan, kommentoi RoPSin Eetu Muinonen ISTV:n haastattelussa.

RoPS oli johtanut 2-1. Muinonen piti VPS:n rankkarista tullutta tasoitusmaalia kyseenalaisena. Muinosen mielestä tilanteesta ei olisi pitänyt tuomita rankkaria.

VPS oli hävinnyt kaksi ensimmäistä otteluaan. Nyt tuli viimein voitto.

- Tänään onnistuimme erittäin hyvin. Viime vuonna RoPS juoksi meidän ylitsemme täällä 2-0, mutta tällä kertaa meille sattui vain yksi heikko jakso 1-0 -johtomaalimme jälkeen. Menetimme vähän malttiamme ja RoPS sai siinä hallinnan käyttäen paikkansa tehokkaasti. Sen jälkeen pystyimme kuitenkin jatkamaan omaa tekemistämme ja se jatkui myös toisella puoliajalla. Ansaittu voitto meille, kommentoi VPS:n Veli Lampi seuransa verkkosivuilla

Kuopion Palloseura voitti maanantain kotiottelussaan Turun FC Interin 2-1. Gbolahan Salami ja Ats Purje tekivät KuPSin maalit.

HJK:sta Kuopioon viime kauden jälkeen siirtynyt KuPSin tuore kapteeni Sebastian Sorsa oli innoissaan.

- Hyvä meininki meillä oli kopissa. Tämä on iso voitto meille. Aina on vaikeaa saada alussa pistetiliä heti auki. Tämä ottelu oli looginen jatko HJK-pelille: me olimme tosi hyviä siellä, kurinalaisuus ja kollektiivinen tekeminen oli tänäänkin vahvaa. Se vie meitä pitkälle, Sorsa sanoi KuPSin verkkosivuilla.

Viime kesänä HIFK:sta potkut saanut KuPSin uusi päävalmentaja Jani Honkavaara otti Veikkausliigassa ensimmäisen voittonsa KuPSin peräsimessä.

- Hyvä on fiilis! Tämä oli matsi jollaista ei voi etukäteen ennustaa että miten tämä menee. Iloinen peli, päästä päähän mentiin. Tämä ottelu ratkesi mielestäni meidän toiseen pelijaksoon. Me tultiin hyvin kopista ja kaikki mitä me tauolla kopissa sovittiin myös toteutui kentällä toisella jaksolla. Tämä oli maalin peli ja me tehtiin se, Honkavaara sanoi