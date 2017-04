SaPKo on mestari, karsintoja SaiPaa vastaan jäätiin kaipaamaan

Savonlinnassa kevät 2017 tultaneen muistamaan pitkään. Savonlinnan Pallokerho SaPKo voitti nimittäin jääkiekon Mestis-sarjan mestaruuden.

Finaalisarjan Kiekko-Vantaata vastaan SaPKo voitti suoraan neljässä ottelussa. Ratkaisevan ottelun Kiekko-Vantaata vastaan SaPKo voitti 1-0. Voittomaalin viimeisteli jatkoerässä Jonatan Tanus.

Mestistä on moitittu SM-liigan sulkemisen takia lässähtäneeksi sarjaksi, mutta ainakin Savonlinnassa kiekkohuumaa on riittänyt. SaPKon mestaruuskevät jää kaupungin urheiluelämään tähtihetkenä.

SaPKon mestaruustietä on tietysti helpottanut, että seuran edellisvuoden kovia vastustajia on kabinettipelillä nostettu Liigaan. 2014 nostettiin Vaasan Sport, 2015 Kouvolan KooKoo ja 2016 Mikkelin Jukurit. SaPKon ja Jukureiden derbyjä on Savonlinnassa jääty kaipaamaan.

SaPKon nostamisesta Liigaan ei ole keskusteltu. Seuran resurssit lienevät liian pienet ammattilaisjoukkueen pyörittämiseen.

Toisaalta suomalainen pääsarjatason jääkiekko kaipaisi kilpailutekijöitä. SaPKo olisi ollut hienoa nähdä Liigan karsinnoissa piinaamassa entistä arkkivihollistaan ja monivuotista farmi-isäntäänsä SaiPaa.

Itä-Suomessa olisi riittänyt kohua, jos SaPKo olisi karsinnoissa voittanut SaiPan.