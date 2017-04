Suomalaisen ralliautoilun suurlupaus tositoimiin MM-sarjassa

Rallin MM-sarjassa kilpaileva ”suomalaistalli” Toyota vahvisti tiistaina, että Esapekka Lappi ajaa tallin kolmatta Yaris-autoa 19.-21. toukokuuta kisattavassa Portugalin rallissa. Lappi ajaa ensimmäisen MM-rallinsa WRC-tallin tehdasajajana.

Lappi aloitti kautensa Toyotan testiajajana. Autoesittelyssä joulukuussa Helsingissä tallipomo Tommi Mäkinen antoi kuitenkin ymmärtää, että Lappi pääsisi kauden aikana kisaamaankin.

- Tätä hetkeä varten olen tehnyt työtä koko elämäni ajan. On mahtavaa päästä ajamaan WRC-autolla. Olen niin onnellinen, Lappi kertoi tiedotteessa.

Tallipomo Mäkinen painottaa Lapin tarvitsevan kokemusta.

- Esapekka on todella nuori ja nälkäinen kuljettaja ja hänellä ei ole ollut paljoa aikaa testata ennen ensimmäistä ralliaan. Tiedän, että hän tekee parhaansa. Hänen tavoitteensa ovat samat kuin muillakin tiimissä. Hänen tulee päästä maaliin ja kerätä paljon informaatiota. Meillä on yhä kehittymisen varaa ja hän (Lappi) on tärkeä osa kehitysprosessissa, Mäkinen sanoi.

Mäkisen mukaan kilpailukokemus on Lapin kehitysprosessissa todella tärkeää.

- Testeissä tietysti oppii, mutta enemmän oppii todellisessa kilpailussa muita vastaan ja se on osa testiohjelmaa. Siksi olemme päättäneet antaa Esapekalle ja Jannelle (kartanlukija Ferm) muutamia kisoja tänä vuonna. On hyvä antaa nuorille pojille mahdollisuuksia, Mäkinen toteaa.

Lappi, 26, on ollut suomalaisen ralliautoilun suurlupaus jo useamman vuoden ajan. Nyt hän saa elämänsä suurimman haasteen.

- Tapasin Tommi Mäkisen ja Mr. Toyodan (Akio Toyoda) ensi kertaa Suomen MM-rallissa 2014 vain sanoakseni heille hei. En olisi uskonut, että tulisin ajamaan heillä, Lappi hehkuttaa tiedotteessa.

Lappi lähtee ensimmäiseen Toyota-kisaansa realistisin tavoittein.

- Tavoitteenani on päästä maaliin ilman ongelmia. Jos siinä onnistun, on hyvä mahdollisuus kerätä tiimille pisteitä, Lappi totesi.

Toyotan muut tehdaskuskit ovat Jari-Matti Latvala ja Juho Hänninen. Latvala on MM-sarjassa toisena voitettuaan helmikuussa Ruotsin rallin, mutta Hännisen osalta kausi on alkanut kehnosti.

Lapin vauhtia verrataan Hännisen vauhtiin suurella mielenkiinnolla. Jos Lappi on heti Hännistä nopeampi, alkaa Hännisen tulevaisuus rallin MM-sarjassa huipputasolla näyttää tukalalta.