Kimi Räikkösen paineet kasvavat, seuraajasta huhutaan jo

Kimi Räikkönen on saanut alkukauden esityksistään niskoilleen murskakritiikkiä. Siinä missä suomalaismedia on spekuloinut Räikkösen ongelmien johtuvan Ferrari-autosta tai renkaista, on italialaismedia arvioinut vikaa olevan Räikkösessä itsessään.

Räikkösen sopimus on Ferrarin kanssa katkolla tämän vuoden lopussa. Jos tulokset eivät loppukesään mennessä kohene, pidetään Räikkösen jatkomahdollisuuksia heikkoina.

F1 on tulosurheilua. Jos Räikkönen häviää toistuvasti Mercedes-kuskeille, kun tallikaveri Sebastian Vettel taistelee voitoista, ei Räikkösen voi sanoa menestyvän. Ferrarin tavoitteena on, että Räikkönen veisi Mercedes-kuskeilta pisteitä pois, jotta Ferrari voisi voittaa merkkimestaruuden.

Formula ykkösten sopimuksesta tiedotetaan tavallisesti loppukesästä tai alkusyksystä, mutta neuvotteluja käydään jo hyvissä ajoin keväällä. Ferrarille on tyrkyllä kyllä tarjokkaita. Italiassa huhutaan, että Daniel Ricciardo ottaisi Räikkösen paikan 2018.

Ricciardo ja Vettel ajoivat 2014 tallikavereina Red Bullilla. Silloin Ricciardo oli nopeampi ja Vettelin oli ”pelastauduttava” Ferrarille.

Ferrari on kiinnostunut myös Max Verstappenista, mutta Red Bull ei ole halukas luopumaan kultakimpaleestaan halvalla. Verstappenin jatkoa Red Bullilla pidetään todennäköisempänä kuin Ricciardon.

Jokerikorttina arvuuttelussa on Romain Grosjean. Hän pärjännyt Ferrarin kanssa yhteistyötä tekevän Haasin palveluksessa hyvin ja 2012-13 Grosjean laittoi Räikkösen koville Lotus-tallissa.

Vettelilläkään ei ole ensi kaudesta sopimusta Ferrarille. Alkukauden menestyksensä myötä hän voi kyllä sinetöidä jatkosopimuksensa.

Maaliskuussa huhuttiin, että Lewis Hamilton siirtyisi Ferrarille ja Sebastian Vettel ottaisi hänen paikkansa Mercedeksellä. Hamilton on useaan otteeseen todennut, että haluaisi ajaa uransa aikana vielä Ferrarilla. Mercedes-sopimuskin on aina irtisanottavissa, kuten Nico Rosberg osoitti.