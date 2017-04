Mäkihypyn surullinen vuosi: Mitalit myyntiin, mäki räjäytettiin

Mäkihypyssä kaksi olympiakultaa ja yhden pronssin Albertvillen 1992 olympiakisoissa voittanut Toni Nieminen päätti viedä mitalinsa panttilainaamoon. Mitalit huutokaupataan. Lähtöhinta olympiakullasta on 2500 euroa ja pronssista 2000 euroa.

Nieminen on ollut pahoissa talousvaikeuksissa. Hänellä ei ollut muuta vaihtoehtoa.

Kun Nieminen nousi 1992 Suomen suosituimmaksi urheilijaksi vain 16-vuotiaana, pelättiin hänen joutuvan Matti Nykäsen tielle. Laulajaksi ryhtynyt Nykänen lopetteli mäkiuraansa samaan aikaan ja aiheutti kohua yksityiselämänsä jatkuvilla toilailuillaan.

Niemisen ura maailman huipulla kestä puolisen vuotta. Hän jatkoi uraansa huippu-urheilijana vielä vuosikymmenen verran ja pääsi mukaan Salt Lake Cityn 2002 olympialaisiin, mutta ei voittanut enää arvokisamitaleja.

Nykänen myi mitalinsa 1995. Hänen rahansa olivat lopussa.

Sittemmin Nykänen on yrittänyt ostaa mitalinsa takaisin. Hän on rikastunut viihdebisneksellä ja siihen on riittänyt vain se, että hän on Matti Nykänen, ja että hän laulaa tai räppää playbackina.

Nieminen totesi 1992, että ”levyä en tee”. Huippu-urheilijana Nieminen ei tienannut kuitenkaan paljoakaan. Urheilu-uransa jälkeen hän on toiminut muun muassa raviohjastajana ja tv-kommentaattorina, mutta menot ovat olleet tuloja suuremmat.

Myös Janne Ahonen ajautui huippuvuosiensa jälkeen talousvaikeuksiin. Ahonen tienasi urallaan hyvin palkintorahoja ja sponsorituloja, mutta varat hupenivat nopeasti. Ahonen sai kuitenkin hoidettua velkansa, eikä ole myynyt mitalejaan.

Suomalainen mäkihyppy ei enää rahassa kylve. 2012 Herttoniemen mäkimontulla Helsingissä pidettiin tiedotustilaisuus, jossa ilmoitettiin, että raha tarvitsee Suomessa kansalaiskeräyksen, jotta suomalaishyppääjät voisivat jatkaa kilpailemista maailmancupissa.

Juuri ennen Lahden MM-kisoja viime helmikuussa räjäytettiin Kajaanin hyppyrimäki. Sillä oli niin vähän käyttöä, ettei korjaus enää kannattanut. Kajaanin mäen räjäytystä pidettiin Suomen mäkihypyn romahduksen symbolina.

Lahden MM-kisoissa Suomi sijoittui joukkuemäessä kuudenneksi. Arvioitiin, että suomalainen mäkihyppy olisi sivuuttanut aallonpohjansa.

Mäkihyppy toi suomalaispenkkiurheilijoille iloa 1950-luvulta 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle saakka. Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi lajin loistoa voisi yrittää vielä elvyttää, kun harrastajia maasta sentään löytyy toisin kuin Ruotsista, missä mäkihyppy on kuollut lähes sukupuuttoon.

Ainakin Matti Nykäselle voisi antaa mahdollisuuden ostaa mitalinsa takaisin. Kuulostaa myös kohtuuttomalta, että Toni Niemisenkin on luovuttava mitaleistaan, vaikka mies on taloussotkunsa tietysti itse aiheuttanut. Mitalit voisi hankkia kansalaiskeräyksellä urheilumuseoon, josta Nieminen voisi sitten ostaa ne itselleen takaisin, kunhan on saanut raha-asiansa kuntoon.