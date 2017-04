Olympiajääkiekon selostajat ilmoitettiin

Pyeongchangin 2018 olympiajääkiekko esitetään ensi helmikuussa Suomessa yksinoikeudella Discoveryn kanavilla. Olympiajääkiekon kanavat ovat TV5 ja Eurosport. TV5:lla nähdään kaikki Suomen pelit sekä välierä- ja mitaliottelut suorana. Eurosport esittää kaikki ottelut kanavillaan.

Keskiviikkona vahvistettiin, että olympiajääkiekkoa selostavat Oskari Saari ja J-P Jalo. Leijonien ottelut selostaa Saari.

Aiemmin Saari tuli tutuksi MTV:n F1-selostajana. Hän selosti kaikki F1-kisat suorina lähetyksinä 2004-16. Alkuun Saari jakoi mielipiteitä, mutta tällä vuosikymmenellä hän sai jo positiivisempaa palautetta.

Selostajaveteraani Jalo on selostanut jääkiekkoa jo 1980-luvulta alkaen. Hänet muistetaan jääkiekkoselostuksistaan 2004 World Cupista.

- Halukkaista olympiakiekkoselostajista ei ollut pulaa. Saari on selostajana miellyttävä ja sujuva. Hän on laaja-alainen ammattilainen, jonka kanssa on aina ollut ilo työskennellä. Jalon kokemus on puolestaan omaa luokkaansa ja on upeaa saada hänen osaamisensa mukaan olympiatiimiimme. Uskon, että Oskari ja J-P myöhemmin julkistettavine asiantuntija-aisapareineen nostavat jääkiekon olympiaelämyksen korkeimmalle mahdolliselle tasolle, Discovery Networksin urheilupäällikkö Antti Haajanen sanoo tiedotteessa.

Pyeongchangin olympiajääkiekossa ei näillä näkymin nähdä NHL-kiekkoilijoita. NHL on ilmoittanut, ettei se päästä pelaajiaan olympiakisoihin, koska ei saanut Kansainväliseltä Olympiakomitealta mieleisiään ehtoja.

Kiinnostukseen Suomessa NHL-pelaajien puuttuminen ei välttämättä vaikuta. Edellisen kerran olympiajääkiekko pelattiin ilman NHL-pelaajia Lillehammerissa 1994. Silloin Leijonien ottelut rikkoivat Suomessa miljoonan katsojan rajoja.

TV5 esittää Pyeongchangin päivän kohokohdista myös joka ilta ohjelmaa parhaaseen katseluaikaan klo 19-21. Eurosportin kanavilla. Muista selostajista, asiantuntijoista ja studioesiintyjistä yhtiö tiedottaa myöhemmin.

Myös YLE näyttää Pyeongchangin olympiakisoja. Discovery myi YLE:lle oikeudet lähetyksiin, mutta näyttää miesten jääkiekon yksinoikeudella. YLE:llä ei myöskään ole oikeutta näyttää kanavillaan olympialaisia klo 19-21 väisenä aikana.