Lomakuvaraivo: Onko Patrik Laine lomansa ansainnut?

Patrik Laine nousi jääkiekon 2016 nuorten MM-kullan jälkeen yhdeksi Suomen suosituimmista urheilijoista. Nuorukainen joutui melkoiseen mediapyöritykseen. Lööppeihin pääsivät jopa hänen autokouluopintonsa.

Laineen saavutukset ovat olleet huikeita. Hän voitti nuorten MM-kullan jälkeen Suomen mestaruuden ja miesten MM-hopeaa. NHL:ään hänet valittiin viime kesänä numerolla kaksi ja valituksi hän tuli myös Suomen World Cup -joukkueeseen.

Ensimmäisellä NHL-kaudellaan Winnipeg Jetsissä Laine teki 73 ottelussa 36 maalia ja keräsi lisäksi 28 syöttöpistettä. Laine valittiin myös NHL:n tähdistöotteluun.

NHL-kauden jälkeen Laine kieltäytyi pelaamasta Leijonissa jääkiekon MM-kisoissa Pariisissa ja Kölnissä. Laine ilmoitti nöyrästi tarvitsevansa lepoa. Pyöritys on ollut kovaa.

Laineen väsymyksen ymmärtää. Peruskuntoa tulevaa NHL-kautta varten tulee ryhtyä rakentamaan hyvissä ajoin. Kun keväällä olisi mahdollisuus lomaan sekä aikaan läheisilleen, olisi se mukava käyttää hyödyksi.

Kaikki eivät Laineen poisjääntiä MM-kisoista hyväksy. Kiekkopersoona Juhani Tamminen latasi Lapin Kansassa Laineesta tylyä tekstiä.

- Minua suoraan sanottuna vit***aa ja hävettää tämmöinen toiminta. Karsastan rusinat pullasta ajattelua, mikä monella pelaajalla nykyään on. Jos olet oikeasti loukkaantunut, niin kieltäytyminen on totta kai ok. Mutta maajoukkueesta ei voi jäädä pois väsymyksen takia, Tami täräyttää Lapin Kansalle.

Tamin mielestä suomalaispelaajien tulisi kunnioittaa maajoukkuetta enemmän. Hän muistuttaa olleensa itse rakentamassa nykyistä mahdollisuutta suomalaispelaajille tienata NHL:ssä miljoonia.

- Pitäisi olla kiitollinen, että on saanut kehittyä pelaajaksi Suomessa, missä on paremmat olosuhteet kuin missään muualla Euroopassa. Ilman minua ja monta muuta kiekkoihmistä Patrik Laine pelaisi tällä hetkellä Novosibirskissä jääpalloa, Tami ilmoittaa.

Jääpallokommentillaan Tami viittaa jääkiekon läpimurtoon Suomessa 1970-luvulla. Edellisellä vuosikymmenellä jääpallo oli Suomessa vielä jääkiekkoa suositumpaa.

Laineen lomakuvat sosiaalisessa mediassa ovat nekin suututtaneet. Suomalaiset kiekkofanit ovat kritisoineet Lainetta kovinkin sanoin. Laineen isänmaallisuus on kyseenalaistettu.

Kritiikin keskellä pitäisi silti muistaa, että Laine on edustanut Suomea puolentoista vuoden sisällä kolmessa turnauksessa. Ei ole hänen vikansa, että jääkiekon maajoukkueturnauksista on tehty inflaatiota.

Viime tammikuussa Laine sai aivotärähdyksen. Hän huilasi yhdeksän ottelua. Kovan tällin jälkeen on hyvä huilata vähän myöhemminkin.

Vuonna 2016 pelattiin jääkiekon MM-kisat ja World Cup neljän kuukauden sisällä. MM-kisat pelataan jälleen yhdeksän kuukautta World Cupin jälkeen. Ensi helmikuussa pelataan olympiajääkiekkoa Etelä-Korean Pyeongchangissa ja kolmisen kuukautta myöhemmin MM-turnaus Tanskassa.

NHL:ssä urakoidaan kuudessa kuukaudessa 82 ottelua. Puolessa vuodessa pelaajat matkustelevat jatkuvasti. Seura edellyttää usein, että pelattava on vammoistakin huolimatta, eikä kivuista sovi valittaa.

Jääkiekkokausi on viety pelaajien sietokyvyn rajoille. Ei ole ihme, että kaikki pelaajat eivät ole valmiita MM-kisoihin joka vuosi.

Kohtuutta tarvittaisiin kaikkeen. Niin seurajoukkuepelien määrään, arvoturnausten määrään kuin yleisön esittämään kritiikkiinkin.