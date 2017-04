Pekka Virta oli jääkiekkokauden tähti

KalPa jäi jääkiekon Liigassa hopealle hävittyään finaalisarjan Tapparalle voitoin 2-4. KalPa oli johtanut finaalisarjaa 2-0, joten pettymys oli tietysti valtava.

Ajan kanssa pettymys vaihtuu varmasti iloksi. KalPalta ei odotettu ennen kauden alkua mitään.

Jääkiekkolehden kyselyssä Suomen asiantuntevien jääkiekkotoimittajien raati rankkasi KalPan sijalle 14. KalPan valmentajan Pekka Virran ennakoitiin saavan potkut.

Virta valmensi KalPan aiemmin pronssille 2009. Kun Virta lähti KalPasta, hiipui KalPa ja Virta puolestaan epäonnistui TPS:ssä ja Ässissä.

Paluun KalPaan Virta teki 2014. Ensimmäinen kausi vei KalPan puolivälieriin, mutta toinen kausi oli heikompi ja KalPan matka päättyi säälipudotuspeleihin. Silloin Virta pyysi kauden päätyttyä lehdistötilaisuudessa ”armoa”.

Edellisenä syksynä KalPalla oli ongelmia maalinteossa. Virta sai mediassa paljon kritiikkiä. Uusi Suomikin spekuloi, ettei Virta jatkaisi KalPassa kovinkaan pitkään ja oli totaalisesti väärässä, mitä Virralta on syytä pyytää anteeksi ja kunnolla.

Virta valmennustiimeineen teki tällä kaudella upeaa työtä alusta loppuun. Joukkueen nopea kiekkokontrolli teki monesta nimekkäämmästä vastustajasta selvää jälkeä. Finaalit joukkue hävisi, koska Tapparan pelaajamateriaali oli parempaa ja raja vain tuli vastaan.

Ensi kaudella Virta valmentaa Lukossa. KalPan hän jätti tunteikkaana.

- No, joo. Jokainen voi kuvitella. Ei sitä kukaan voi älytä. Viisisataa viikkoa olen tehnyt tämän organisaation eteen töitä. Vähintään. Olen nähnyt näitä Jokisentommeja jo tuolla B-junioreissa. Nyt ne on tuossa aikamiehinä ja koko ajan tulee uutta "Eikkaa" sisälle, Luostarista ja kumppaneita. Paljon hyviä pelaajia on jo tuolla maailmalla ja isommissa sarjoissa. Ne on ne parhaat asiat tietenkin, mitä tässä matkan varrella on tapahtunut, Virta sanoi Ruudun haastattelussa.

- Se, että se loppui näin, niin totta kai se tuntuu aika tylsältä, sanotaan nyt näin. Mutta upeita asioita ja upea kasvutarina. Olen äärimmäisen kiitollinen tälle organisaatiolle, että se on antanut mun tehdä töitä ja ennen kaikkea pitkäjänteisesti. Olen myös kiitollinen noille pelaajille ja niille ihmisille, jotka tässä matkan varrella jaksaneet siviilielämässä mua kestää ja mahdollistaneet tämän työn. Nyt on tietysti aika tyhjä olo. Vähän jäi hampaankoloon, Virta jatkoi tunteikkaana.

Lukossa Virta saa käyttöönsä paremmat taloudelliset resurssit. Hänestä voi tulla suomalaisessa jääkiekossa entistäkin merkittävämpi nimi.

Virtaa kritisoineella medialla on peiliin katsomisen paikka. Myös jutun kirjoittajalla.