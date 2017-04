Omituinen ottelu Veikkausliigassa

Seinäjoella kohtasivat perjantaina Veikkausliigan niin sanotut kriisijoukkueet SJK ja HIFK. SJK:n peli on ailahdellut uuden valmentajan Sixten Boströmin komennossa ja HIFK:n on kärsinyt maalinteko-ongelmista.

Ensimmäisessä kolmessa ottelussaan HIFK onnistui maalinteossa kerran, mutta Seinäjoella peräti kolmesti. Pekka Sihvolan hattutemppu ei kuitenkaan riittänyt HIFK:lle, sillä peli päättyi 3-3.

HIFK johti ottelua 2-0 ja 3-1. Kun 90 minuuttia oli täynnä, johti HIFK vielä 3-1, mutta yliajalla SJK nousi tasoihin Aristote Mboman ja rankkarista osuneen Billy Ionsin maaleilla.

Ottelu oli jännittävä, mutta 3-3 -tulos ei mairittele kumpaakaan joukkuetta. SJK:n puolustuspelissä on yhä pahoja ongelmia. HIFK:n sulaminen puolestaan kertoo joukkueen epävarmuudesta.

SJK on kerännyt viidestä pelistä viisi pistettä. Se on liian vähän joukkueelta, jonka pelaajabudjetti on Veikkausliigan toiseksi suurin.

HIFK:lla on neljästä ottelusta koossa kolme pistettä. Se on suunnilleen sitä, mitä odotettiinkin.