Ruotsi kaatui, Leijonien MM-näytöt annettu

Suomi voitti jääkiekon EHT-turnauksessa Ceske Budejovicessa kolmesta ottelustaan kaksi. Torstain Tshekki-tappion jälkeen Suomi voitti lauantaina Venäjän 1-0 ja sunnuntaina Ruotsin 3-2.

Ruotsin NHL-pitoinen joukkue nousi ensimmäisessä erässä kahden maalin tappioasemasta tasoihin. Suomi sai juonen päästä kuitenkin kiinni ja päätöserässä Oskar Osala niittasi voittomaalin.

Columbus Blue Jacketsin NHL-veskari Joonas Korpisalo torjui Leijonien maalilla Ceske Budejovicessa kaksi ensimmäistä A-maaotteluaan. Molemmat matsit Suomi voitti. Korpisalo on todella vahva ehdokas Suomen MM-joukkueen ykkösmaalivahdiksi.

Osala oli joka tapauksessa Ruotsi-ottelun tähti tehoillaan 2+1. Osala ei onnistunut aikoinaan tekemään läpimurtoaan NHL:ssä, mutta KHL:ssä hän on Metallurg Magnitogorskissa loistanut. Osalalla on kaksi KHL-mestaruutta vuosilta 2014 ja 2016 ja hän on vahvan Magnitogorskin joukkueen tärkeimpiä hyökkääjiä.

Markus Hännikäinen syötti kaksi maalia. Hän lienee mukana maanantaina ilmoitettavassa lopullisessa Leijonien MM-joukkueessa, kuten Osalakin.

Suomen kovimmat hyökkääjät Valtteri Filppula ja Sebastian Aho olivat sunnuntaina lepovuorossa. He muodostanevat MM-kisoissa Suomen ykkösnyrkin.

Jääkiekon MM-turnaus alkaa Pariisissa ja Kölnissä ensi perjantaina. Suomi avaa turnausurakkansa perjantaina ottelulla Valko-Venäjää vastaan.